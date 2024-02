Cuadrado? Forse ci siamo sbagliati | Inzaghi corregge il tiro: addio al Panita, sostituto già trovato a parametro zero

L’ex esterno destro della Juve è ancora fuori per infortunio e difficilmente sarà ancora un calciatore dell’Inter.

In estate era visto come un grande tradimento, i tifosi dell’Inter lo fischiavano per il suo passato bianconero, quelli della Juve lo contestavano per la scelta di vestire la maglia nerazzurra dei grandi rivali storici. La scelta di Juan Cuadrado però fu abbastanza chiara e precisa.

Dopo otto stagioni pieni di successi, soddisfazioni e soprattutto dopo essere diventato anche una bandiera della Juventus, l’esterno colombiano, arrivato alla scadenza naturale del suo contratto con il club torinese, decise a luglio di firmare per l’Inter e di far infuriare tutti i tifosi bianconeri.

Cuadrado, quindi, si va ad aggiungere alla lunga lista di parametri zero che in questi anni sono stati scelti da Marotta ed Ausilio per arricchire la rosa nerazzurra. Il colombiano, però, almeno fino a questo momento, non ha la stessa fortuna dei vari Mkhitaryan, Calhanoglu, Marcus Thuram, Onana e De Vrij. Anzi.

La stagione di Cuadrado è complicatissima. Gioca sette partite in Serie A e due in Champions League con la maglia nerazzurra, per lo più spezzoni di match, ma si porta dietro un’infiammazione al tendine di Achille che non lo lascia in pace e soprattutto non gli permette di avere quella giusta continuità nell’allenarsi e nell’essere a disposizione dell’allenatore.

Cuadrado, l’operazione ed un’esperienza già al capolinea

La società decide, di concerto con il calciatore, che è arrivato il momento di operarsi e all’inizio del nuovo anno Cuadrado si sottopone all’operazione. Intervento chirurgico perfettamente riuscito, ma che necessita di una lunga terapia di riabilitazione e quindi della conseguente impossibilità per il colombiano di tornare in campo prima di diversi mesi.

La società nerazzurra corre ai ripari sul mercato è acquista il canadese Tajon Buchanan che per ora è stato impiegato pochissimo da Simone Inzaghi, ma rappresenta senz’altro il futuro del club. Questo nuovo arrivo, oltre che lo stipendio di Cuadrado, che al lordo costa all’Inter cinque milioni di euro all’anno, fanno pensare ad un futuro lontano da Milano per il colombiano.

Inter, già individuato il sostituto di Cuadrado

Marotta e Ausilio, intanto, dopo aver chiuso per Taremi e Zielinski, che arriveranno a parametro zero a luglio prossimo, hanno già individuato un nuovo rinforzo per la fascia destra. Si tratta di Benjamin Johnson, esterno destro inglese in forza al West Ham, ma con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024.

Insomma, un’altra operazione a zero per i nerazzurri che si assicurerebbero, in questo modo, un ex promessa del calcio inglese che con il tempo si è un po’ perso per strada. Il ragazzo, però, è un classe 2000 ed è quindi ancora giovanissimo. Dopo sei stagioni al West Ham, con diversi alti e bassi, avrebbe anche la giusta esperienza per affrontare una nuova e così importante avventura.