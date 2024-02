Lotito come Galliani: ha fiutato l’affare epocale | Lo ha già comunicato al Bayern, lo prende e gli dà la 10

Il Presidente della Lazio cercherà, anche durante la prossima estate, le occasioni giuste per rinforzare la sua squadra.

La Lazio delle ultime settimane, soprattutto degli ultimi 10-15 giorni, è stata una squadra a due facce. In difficoltà in campionato dove naviga quasi a metà classifica, con parecchi punti di distacco da Atalanta e Bologna, attualmente quarte in classifica in coabitazione, ma in grande spolvero in Champions League.

La vittoria casalinga contro il Bayern Monaco, nella gara di andata degli ottavi di finale, resterà per sempre nella storia del club e sicuramente sarà ricordata come una delle più importanti e belle di sempre. Non capita tutti i giorni, infatti, soprattutto per club come la Lazio, di vincere contro una squadra blasonata come i bavaresi e, inoltre, di non farli mai tirare in porta.

Nessuno avrebbe mai immaginato, al momento del sorteggio di Nyon di due mesi fa, infatti, che i biancocelesti avrebbero potuto vincere una delle due gare e che dopo l’andata la qualificazione fosse ancora in bilico. Durante il match dell’Olimpico, però, è successo ancora di più.

A recriminare per il risultato e per una vittoria che poteva essere decisamente più larga, infatti, è stata proprio la squadra di Maurizio Sarri che ha giocato con un uomo in più per gran parte del secondo tempo e negli ultimi 10′ ha sbagliato due clamorose occasioni per raddoppiare con Felipe Anderson e Pedro.

Crisi Bayern, Tuchel resta al suo posto

Tra un paio di settimane ci sarà il ritorno e la Lazio proverà a fare ulteriormente la storia anche perché il Bayern Monaco, che nel frattempo ha deciso di non esonerare Thomas Tuchel, continua a non dare segni di vita e dopo aver perso contro Bayer Leverkusen e Lazio è stato battuto anche a domicilio dal Bochum.

Tre sconfitte consecutive sono una rarità per la storia del Bayern Monaco che vive un momento profondamente difficile. Una crisi in cui è evidente anche lo scollamento tra parte del gruppo squadra e l’allenatore. A non essere contenti delle sue scelte, delle sue metodologie e del suo modo di allenare sarebbero soprattutto i cosiddetti senatori.

Con Tuchel va via lui, Goretzka occasione per la Lazio

Tra questi ci sarebbe anche il centrocampista 28enne Leon Goretzka. Il calciatore tedesco non è più al centro del progetto tecnico come qualche mese fa ed al momento continua a deludere con le sue prestazioni in campo. Ecco perché una permanenza di Tuchel potrebbe mettere seriamente a rischio invece la sua.

A guardare con interesse all’evolversi della situazione è proprio la Lazio e Claudio Lotito che potrebbe fiutare l’affare e chiedere Goretzka in prestito per la prossima stagione. I biancocelesti continuano a sentire la mancanza di un calciatore come Milinkovic-Savic e con Leon coprirebbero finalmente il buco lasciato dal centrocampista serbo.