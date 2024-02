Questo non è calcio ma un’imitazione scadente | Messi cambia ancora idea: ritorna in Europa per chiudere la carriera

Malumore per Lionel Messi, l’ipotesi di vederlo tornare in Europa per chiudere la carriera è sempre più percorribile, ecco la possibile destinazione del fuoriclasse

Lo scorso luglio Lionel Messi ha deciso di firmare per l’Inter Miami, con un contratto fino al 2025. Un esordio subito con il botto dato che segna nei minuti di recupero su calcio di punizione nella coppa di Lega regalando alla sua nuova squadra la vittoria. Grazie a ben dieci reti siglate in sette partite trascina i compagni al trionfo nella competizione ai calci rigore contro il Nashville Soccer Club, a sancire un possibile sodalizio d’oro con gli States.

In Major League Soccer debutta segnando nel match della giornata numero 28 di campionato contro il New York Red Bulls dopo nemmeno trenta minuti dal suo ingresso in campo. Un rendimento che testimonia che il fuoriclasse ha ancora tanto da dare al mondo del calcio, nonostante i 37 anni che compirà il prossimo giugno.

Campione del Mondo in carica con la sua Argentina, dopo tanti tentativi falliti, non ha intenzione di abdicare il trono di migliore calciatore in circolazione e per questo non è da escludere che voglia tornare a giocare in Europa.

L’esperienza in Francia al Paris Saint Germain non è stata delle migliori, non coccolato del tutto dall’ambiente che ha sofferto l’ennesimo fallimento in Champions League, trofeo che manca nella bacheca della ricca proprietà araba.

Messi e il suo possibile ritorno in Europa e al Barcellona

Per questo motivo, se mai sarà ritorno in Europa, non solo per una questione di romanticismo sportivo ma l’approdo più congeniale e plausibile è quello del Camp Nou, concludendo così la carriera con la stessa maglia in cui ha dimostrato di essere un talento unico, quella del Barcellona.

I blaugrana sono stati costretti a sacrificarlo per far quadrare i conti e hanno aperto un nuovo ciclo vincente grazie alla sapiente regia di Xavi che continua a infondere bel calcio anche dalla panchina.

Il divario da colmare con il Real Madrid

Barcellona che saluterà Xavi al termine di questa stagione che rischia di essere senza titoli raggiunti, dato che in Liga il Real Madrid ha ben otto punti di vantaggio e che in Champions League sembrano esserci rose più competitive per ambire alla vittoria.

Con l’arrivo, che sembra certo, di Mbappé ai Blancos, il Barcellona dovrà rispondere con un innesto di spessore nel reparto offensivo e perché non puntare su un usato sicuro, anzi sicurissimo come l’idolo della tifoseria, Lionel Messi.