Dagli la numero 1, non te ne pentirai | Allegri, il consiglio arriva direttamente da Buffon: la Juve ha trovato il portiere del futuro

Buffon consiglia, Allegri esegue: la Juventus ha trovato il portiere del futuro. Contratto pronto e maglia numero uno già aggiornata.

La maglia numero uno della Juventus è indossata, ora come ora, più che meritatamente da Wojciech Szczesny. Un portiere, il polacco, sbarcato all’ombra bianconera della Mole nell’estate 2017 per fare inizialmente da vice a quello che all’epoca era il portiere titolare della Vecchia Signora, vale a dire Gianluigi Buffon.

Un estremo difensore, il classe ’78, che in 19 stagioni con la maglia bianconera addosso ha vinto, almeno in ambito nazionale, praticamente tutto quello che c’era da vincere. Dieci scudetti, cinque Coppe Italia, sei Supercoppe Italiane e un campionato di Serie B sono infatti lo straordinario palmares di quello che, ancora oggi, è considerato uno dei portieri più forti della storia della società piemontese, nonché della storia del calcio in generale.

Un giocatore straordinario, Buffon, il cui più grande rimpianto è forse quello di non essere mai riuscito ad alzare quella tanto desiderata e sognata Champions League, solamente sfiorata con la Juventus nelle stagioni 2002-2003 e 2014-2015.

Due annate, queste, in cui i bianconeri uscirono sconfitti in finale rispettivamente contro il Milan a Manchester dopo i calci di rigore (0-0 dopo tempi regolamentari e supplementari) e contro il Barcellona a Berlino, al termine di un match conclusosi col punteggio di 3-1 in favore dei blaugrana.

Juventus, Perin può dire addio a fine stagione: serve un nuovo vice Szczesny

Portiere affidabile ma costretto al ruolo di vice Szczesny, Mattia Perin potrebbe dire addio alla Juventus a fine stagione per andare a trovare maggiore spazio in un’altra squadra. Sebbene legato alla Vecchia Signora da un contratto che scadrà il 30 giugno del prossimo anno, il classe ’92 avrebbe infatti iniziato a guardarsi intorno e valutare nuove possibili destinazioni.

Un addio, quello dell’estremo difensore ex Genoa e Pescara, che, qualora si concretizzasse, obbligherebbe inevitabilmente la società piemontese a cercare un nuovo portiere che faccia inizialmente da vice al classe ’90 polacco, il cui contratto col club del patron Ferrero, esattamente come Perin, terminerà il 30 giugno 2025.

Juventus, idea Di Gregorio dal Monza: si può chiudere in estate

Titolare inamovibile del Monza di Raffaele Palladino, Michele Di Gregorio è recentemente finito nel mirino del direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, pronto ad affidargli l’iniziale ruolo di vice Szczesny qualora Perin dovesse dire addio alla Vecchia Signora al termine della stagione.

Un ruolo di vice, quello che la società bianconera è pronta a garantire all’attuale numero 16 brianzolo, che potrebbe tramutarsi tranquillamente in titolarità nel caso in cui anche Szczesny dovesse andare via dopo il 30 giugno 2025. Al momento è sicuramente ancora presto per fare analisi di questo tipo, ma la possibilità che la Juve possa decidere di affidarsi a un portiere italiano forte e affidabile come Di Gregorio va certamente tenuta in considerazione. Vedremo quindi cosa accadrà nei prossimi mesi.