Svolta Sensi, deciso il futuro | Firma in Serie A dal nemico pur non di perdere la Nazionale, incredibile dietrofront

Stefano Sensi decide di restare in Serie A e di firmare con il club rivale dei nerazzurri che garantisce il posto da titolare, obiettivo Europei per lui

Ancora da definire il futuro di Stefano Sensi. Il centrocampista, classe 1995, si è allenato anche oggi con l’Inter, tornata a lavoro dopo due giorni di riposo concessi da mister Simone Inzaghi dopo la vittoria di domenica sera sul difficile campo di Firenze e in vista del derby d’Italia contro la Juventus di domenica prossima a San Siro, sfida che potrebbe valere una buona fetta di Scudetto.

Il giocatore si era già accordato con il Leicester di Enzo Maresca che sta guidando la Championship inglese con dieci punti di vantaggio sul secondo posto e con una seria ipoteca sul ritorno in Premier League dopo un anno di purgatorio.

Le cifre erano già state pattuite per un trasferimento a titolo definitivo sulla base di 500 mila euro più altri 2 milioni di bonus in caso di promozione in Premier ma prima di poter completare questa operazione di mercato il club inglese è al lavoro per risolvere dei problemi legati al Fair-Play finanziario.

Nelle ultime stagioni Sensi è stato riscattato dall’Inter ma poi mandato in prestito prima alla Sampdoria e poi al Monza. A giugno scade il contratto con i nerazzurri con un ingaggio di due milioni di euro netti all’anno.

Sensi medita di restare in Serie A, vuole disputare gli Europei con l’Italia

Gli obiettivi di Stefano Sensi sono chiari. Avere un posto da titolare assicurato e potersi così giocare la possibilità di essere convocato da Luciano Spalletti per la Nazionale.

Il centrocampista ha paura che trasferirsi in Inghilterra e scendere in seconda divisione comporti una minore attenzione da parte del commissario tecnico azzurro nei suoi confronti e per questo motivo sta pensando di proporsi a un altro club di Serie A.

Stefano Sensi l’idea per la mediana della Lazio

Sensi, infatti, potrebbe essere il colpo della Lazio, con Maurizio Sarri che ha sempre stimato il giocatore e che potrebbe concederli il giusto spazio in questi ultimi mesi di stagione.

Il giocatore è fiducioso di poter trovare una nuova sistemazione.