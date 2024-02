Ma che gli è successo? È irriconoscibile | Balotelli in evidente sovrappeso: il VIDEO lo inchioda, avrà preso 10 kg

Un recente video lo inchioda, Mario Balotelli è in evidente sovrappeso, ancora più evidente il declino dell’ex centravanti titolare della Nazionale italiana

Tra i diamanti grezzi e talenti sprecati che l’Italia ha mai avuto, la carriera di Mario Balotelli è partita sotto i migliori auspici, con paragoni eccelsi e la prospettiva di competere per il Pallone d’oro ma la sua tenuta mentale ha fatto la differenza. Già ai tempi della Primavera dell’Inter si notavano alcuni comportamenti scorretti dentro e fuori dal campo e anche nell’anno del Triplete, in una stagione storica per i nerazzurri, trovò il modo di fare polemica con José Mourinho.

L’allenatore che ha cercato più volte di darli fiducia è stato Roberto Mancini che ha avuto modo di averlo nella propria rosa di giocatori al Manchester City, nel primo periodo di splendore del club inglese con cui ha conquistato una Premier League da protagonista.

Dall’Inter al Milan, si trasferisce ai rossoneri in una fase di transizione tra i fasti della presidenza Berlusconi e la rinascita avvenuta sotto la gestione targata Stefano Pioli. La media realizzativa si è mantenuta su buoni livelli ma la sua seconda parentesi nel capoluogo lombardo si conclude senza fare la differenza.

Gli ultimi anni lo hanno visto cambiare più maglie e Paesi. Attualmente milita in Turchia all’Adana Demirspor con cui ha segnato 22 reti in 40 gare, un ottimo score ma diviso in due stagioni e mezzo.

Balotelli in netto sovrappeso, il video che sorprende tutti

Un video pubblicato su Twitter mostra Balotelli in evidente sovrappeso a bordo campo dopo essere stato sostituito. Un evidente declino fisico per l’ex bomber della Nazionale italiana che non è più riuscito a rivestire la maglia azzurra nonostante ci sia carenza di attaccanti prolifici.

Con l’Italia ha raggiunto l’apice agli Europei del 2012 con una splendida doppietta nella semifinale contro la Germania che valse il passaggio alla finale, poi persa contro la Spagna.

Dalla Turchia mi segnalano un Mario #Balotelli in formissima per gli europei 🔥💪🏿 pic.twitter.com/1nVEi7KmJX — Tecatito (@eltecatito_) February 20, 2024

La Salernitana si era fatta avanti per Balotelli ma l’affare non si è concretizzato

Balotelli ha all’anagrafe 33 anni e avrebbe ancora qualcosa da dare al mondo del calcio. La Salernitana sembrava interessata a tesserarla per questo girone di ritorno, nel tentativo disperato di conquistare una salvezza che appare sempre più complicata.

Ciò che resterà di Mario è il dispiacere di non aver dato seguito alle prospettive di una carriera da top player. E chissà se farà ritorno in Serie A per concludere la sua esperienza da calciatore.