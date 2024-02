All’Inter ho dato anche il cuore | Esonerato con effetto immediato, deve trovarsi un’altra squadra: ‘non è all’altezza’

Non basta l’attaccamento alla maglia per meritarsi l’Inter, l’esonero è arrivato nelle ultime ore e adesso deve trovarsi una nuova sistemazione, ecco di chi si tratta

Il campionato di Serie A è arrivato in una fase cruciale. I top club hanno ricominciato il proprio percorso europeo, che porterà via energie fisiche e mentali, mentre le restanti squadre sono impegnate nel portare a termine i propri obiettivi, cercando di migliorare il rendimento. Per farlo sono stati necessari anche dei cambi di panchina, soprattutto nei bassi fondi della classifica, a partire dal fanalino di coda, la Salernitana, che a inizio di questa settimana ha esonerato Pippo Inzaghi.

Al suo posto è stato scelto dalla dirigenza Fabio Liverani che avrà l’arduo compito di compiere un vero e proprio miracolo sportivo, con i campani al momento spacciati e con un piede e mezzo in Serie B. Una svolta è capitata invece ad Empoli.

I toscani erano penultimi in classifica e con l’arrivo di Davide Nicola hanno raccolto ben otto punti in quattro partite, ritrovando entusiasmo e dinamismo, con il prossimo turno, il derby contro la Fiorentina, che sarà un importante test per valutare l’effettiva crescita della squadra.

Cambio che ha sortito gli effetti sperati anche nella Capitale, con l’allontanamento di José Mourinho e l’approdo sulla panchina dei giallorossi di una leggenda della curva come Daniele De Rossi che ha motivato lo spogliatoio e portato la Roma vicina al quarto posto, considerato come obiettivo stagionale.

Klinsmann esonerato, non sarà più il C.T. della Corea del Sud

Un altro esonero in vista riguarda invece una Nazionale, la Corea del Sud. Il commissario tecnico Jurgen Klinsmann è statolicenziato. Per l’ex attaccante dell’Inter fatale l’eliminazione in semifinale di Coppa d’Asia per mano della Giordania.

Un anno fa Klinsmann aveva preso il posto del portoghese Paulo Bento, passato sulla panchina degli Emirati Arabi Uniti. Nella sua carriera da tecnico ha allenato la Germania e gli Stati Uniti e due club tedeschi, il Bayern Monaco e l’Hertha Berlino.

La Coppa d’Asia, chi ha vinto e chi ha deluso

Nel mese di gennaio si sono svolte, infatti, sia la Coppa d’Asia che d’Africa che hanno visto impegnati diversi giocatori anche del nostro campionato. Nella prima ha trionfato il Qatar che si è confermato campione dopo il trionfo di quattro anni fa.

Delusione per l’Arabia Saudita di Roberto Mancini, battuta agli ottavi di finale proprio dalla Corea di Klinsmann dopo i calci di rigore.