Incredibile Sarri, toglie Luis Alberto dalla lista per colpa…dei tifosi | Lotito accoglie una petizione ai suoi danni

Decisione sul fantasista laziale che potrebbe far discutere. Il tutto è partito da un’iniziativa dei tifosi.

Una stagione che non riesce a trovare una continuità di gioco e di risultati e che continua ad essere un’altalena piena di alti e bassi. La grande prova dell’Olimpico in Champions con cui la Lazio ha scritto una pagina importante di storia e poi la delusione di domenica nel lunch match contro il Bologna.

I biancocelesti vincono contro il Bayern Monaco senza farlo mai tirare in porta e potendo anche recriminare per un risultato che poteva essere più corposo e rassicurante in vista della gara di ritorno, ma ancora non sono completamente guariti.

Era già successo con la sconfitta di Bergamo di qualche settimana fa che arrivava dopo una serie importante di risultati utili consecutivi che avevano avvicinato tantissimo la Lazio al quarto posto. Ora, la sconfitta casalinga contro un Bologna bellissimo e sempre più sorprendente.

E, così, al netto di una squadra che è già qualificata per la semifinale di Coppa Italia, in cui affronterà la Juventus, e di un ottavo di finale di Champions che potrebbe portare ad un passo dalla storia, il campionato della Lazio continua ad essere altalenante ed ora sono otto i punti di distanza dal quarto posto occupato in coabitazione da Atalanta e Bologna.

Lazio, c’è un caso legato a Luis Alberto

Divario quasi incolmabile, ma con un calendario che offre ancora una possibilità alla Lazio. I biancocelesti hanno una partita in meno rispetto al Bologna e questa partita la giocheranno giovedì, quando andranno a Torino per affrontare, nel recupero della 21esima giornata, i granata padroni di casa. Una vittoria avvicinerebbe i capitolini al quarto posto ed è forse l’ultima spiaggia per sperare ancora nella seconda qualificazione alla Champions consecutiva.

Intanto potrebbe aprirsi un nuovo caso. Eh no, non parliamo dei rinnovi di Zaccagni e Felipe Anderson, sempre più lontani, o di un Ciro Immobile che continua a giocare part time ed incidere poco in campionato. La questione riguarda il Mago Luis Alberto che è al centro di una discussione tra i tifosi laziali.

Luis Alberto, la petizione lanciata dai tifosi

Al trequartista spagnolo viene contestato il modo in cui batte i calci d’angolo. Cosa che gli viene contestata talmente tanto che addirittura i tifosi hanno deciso di aprire una petizione sul sito Change.org per raccogliere più firme possibile ed impedire a Luis Alberto di continuare a battere i calci d’angolo, escludendolo quindi dalla lista dei tiratori.

La petizione, lanciata da Sarrismo e Rivoluzione, chiede in tutto 50 firme, si chiama testualmente: “Stop ai calci d’angolo di Luis Alberto” e recita così: “Amici Laziali, dite anche voi basta a questa piaga che ci attanaglia ormai da anni. Diciamo basta a quelle palle tirate direttamente in porta, diciamo basta a quei cross lenti e bassi, diciamo basta alle bordate che finiscono oltre il secondo palo. AMICI LAZIALI DICIAMO BASTA AI CALCI D’ANGOLO DI LUIS ALBERTO”.