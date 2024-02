Non siamo come Marotta e AdL, odiamo le chiacchiere | Samardzic, spunta una terza possibilità: rimane in Serie A

Dopo i suoi passaggi sfumati a Inter e Napoli, spunta un’altra opzione per il calciatore serbo di origini tedesche.

Un talento puro e cristallino che negli ultimi anni si è messo in mostra e ha fatto vedere tutte le sue doti. Un sinistro magico che riesce a disegnare traiettorie perfette e beffarde, ma che può essere anche potente e preciso. Un calciatore moderno e verticale che continua a piacere a mezza Europa.

Lazar Samardzic è un po’ tutto questo ed è questo nonostante quello che è successo negli ultimi mesi tribolati e complicati della sua vita. Il trequartista serbo era vicinissimo sia all’Inter che al Napoli, ma poi ha dovuto rinunciare al sogno di vestire subito una maglia importante ed è rimasto a Udine.

Udinese che lo aveva acquistato dal Lipsia, nell’estate 2022, per circa 3 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita. I suoi colpi sono da campione purissimo e fanno subito innamorare gli osservatori delle top squadre che ogni domenica lo vanno ad attenzionare in Friuli. La sua esplosione definitiva arriva durante la scorsa stagione quando realizza cinque gol in Serie A e si consacra a livello europeo.

L’Udinese di Sottil va una bomba anche grazie ai suoi colpi, i suoi tiri dalla distanza e le sue giocate e lui, nel frattempo, sceglie la Nazionale serba, anziché quella tedesca, acquisendo anche la doppia cittadinanza. In estate, come detto, viene praticamente acquistato dall’Inter che si accorda con il club dei Pozzo per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

Samardzic, Inter e Napoli piste sfumate

La trattativa tra i due club si chiude in breve tempo e anche il calciatore sembra contento e sicuro della sua destinazione. Samardzic arriva a Milano, ma subito dopo le visite mediche qualcosa va storto e l’affare non si concretizza. A ballare c’è qualche milione che l’Inter dovrebbe corrispondere al papà agente del calciatore che cambia le carte in tavola e scombina tutti i piani.

Samardzic inizia la stagione con l’Udinese, ma non sembra più lo stesso di qualche mese prima. A volte viene sostituito, altre non parte dall’inizio e dopo 23 partite giocate ha messo a segno soltanto tre reti. Anche a gennaio era stato vicinissimo al Napoli di Aurelio De Laurentiis, ma alla fine la trattativa è saltata ancora per motivi legati al padre del fantasista bianconero.

Mercato, per Samardzic si apre la porta rossonera

Inter e Napoli, quindi, due grandi club e due grandi occasioni perse per Samardzic che ora spera che si possa far avanti qualche altra top squadra d’Europa. In inverno si è parlato tantissimo di Juventus, ma al momento l’ipotesi si è un po’ sgonfiata. Mentre ha preso lentamente quota la strada che porta ad un’altra grande squadra italiana del nord: il Milan.

I rossoneri sono anche l’ultima vittima in Serie A di Samardzic che a gennaio realizzò un gran gol proprio nella sfida contro la squadra di Stefano Pioli. Il calciatore resta un prospetto perfetto per quanto riguarda la filosofia societaria e gestionale del Milan e la trattativa potrebbe prendere quota nei prossimi mesi.