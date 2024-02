Non siamo loro, con noi giochi sicuramente | Inter, che sgarro alla Juve: Marotta lo soffia a Giuntoli e chiude l’affare

Marotta beffa la Juve e chiude l’affare per il giocatore. Giuntoli non ci ha capito niente: l’Inter gliel’ha fatta sotto il naso.

Fuori dalle coppe europee a causa della penelizzazione inflittale lo scorso anno, la Juventus di Massimiliano Allegri lavora alla Continassa per farsi trovare pronta al match che, domenica alle 12.30, la vedrà opposta al malconcio Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Una formazione, quella gialloblù, che i bianconeri dovranno battere a tutti i costi per consolidare il proprio secondo posto con due punti di vantaggio sul Milan di Stefano Pioli. Visto l’abissale distacco dalla prima posizione dell’Inter, la Vecchia Signora non deve infatti far altro che blindare il proprio posizionamento Champions da qui alla fine del campionato.

Un campionato al termine del quale la società piemontese, tra le altre cose, riabbraccerà molti suoi elementi mandati in prestito altrove a farsi le ossa, che potrebbero essere confermati nella rosa di Massimiliano Allegri per la stagione 2024-2025.

Elementi come Matias Soulé, Kaio Jorge, Enzo Barrenechea e Dean Huijsen che, centrali nei piani attuali di Frosinone e Roma, torneranno alla Continassa con il chiaro intento di rendersi utili al tecnico toscano in vista dell’annata ’24-’25.

Juve-Inter, intreccio di mercato: bianconeri e nerazzurri interessati allo stesso difensore

Lo scontro sul campo lo ha vinto l’Inter, ma quello di mercato è ancora tutto da giocare: Inter e Juventus sono pronte a darsi battaglia in sede di trattative per accaparrarsi un duttile difensore che farebbe comodo tanto a Simone Inzaghi quanto a Massimiliano Allegri.

Un difensore, attualmente militante in Serie A, che in nerazzurro potrebbe gradualmente prendere il posto dei non più giovanissimi Acerbi e de Vrij, mentre in bianconero andrebbe a rinfoltire un reparto arretrato che al termine del campionato perderà quasi sicuramente Alex Sandro e Rugani, i cui contratti in scadenza non dovrebbero essere rinnovati.

Juve e Inter su Gila della Lazio: meneghini in vantaggio sui piemontesi

Fresca di vittoria sull’Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, l’Inter del presidente Zhang pensa anche al calciomercato e inizia a sondare il terreno per un forte difensore centrale attualmente legato alla Lazio di Claudio Lotito.

Un difensore centrale, rispondente al nome di Mario Gila, che, balzato recentemente agli onori della cronaca grazie alle ottime prestazioni sfoderate agli ordini di Maurizio Sarri, potrebbe legarsi al club meneghino la prossima estate, scartando, di conseguenza, l’interesse della Juventus. Come già fatto in passato con Acerbi e de Vrij, la Beneamata si prepara quindi a portare via da Formello un altro difensore di grande spessore. Nei prossimi mesi dovremmo saperne di più.