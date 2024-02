Prima vi butto fuori, poi vengo a giocare la Champions con voi | Milan, Giroud non serve più: Pioli ha trovato il sostituto

Giroud non serve più: Pioi ha trovato il sostituto dell’attaccante francese. Milan pronto a chiudere la trattativa per il giovane centravanti.

Ancora terzo in classifica in Serie A, ma con un solo punto di ritardo sulla seconda posizione della Juventus di Massimiliano Allegri, il Milan di Stefano Pioli si prepara a ospitare il Rennes di Julien Stephan nell’andata dello spareggio che mette in palio un posto negli ottavi di finale di Europa League.

Una sfida, quella contro la formazione francese, che i rossoneri proveranno chiaramente a vincere non solo per portare a casa la nona vittoria nelle ultime 12 partite disputate tra campionato e coppe, ma anche per mettere una seria ipoteca sul passaggio alla fase a eliminazione diretta della seconda competizione continentale.

Visti gli attuali otto punti di ritardo dal primo posto dell’Inter, che potrebbero diventare undici il prossimo 28 febbraio, e l’eliminazione ai quarti di finale di Coppa Italia per mano dell’Atalanta, i meneghini proveranno infatti ad andare quanto più avanti possibile in una competizione, l’ex Coppa Uefa, nella quale non sono mai riusciti ad affermarsi.

Una competizione, quella conosciuta dalla stagione 2009-2010 come Europa League, ad oggi l’unica a non figurare nella ricchissima bacheca del Diavolo il quale, come le menti più ferree sicuramente ricorderanno, ha raggiunto solo in due occasioni le semifinali, perse entrambe prima contro il Tottenham nella stagione 1971-1972 e poi col Borussia Dortmund nell’annata 2001-2002.

Milan-Rennes, nessun precedente tra le due formazioni: francesi reduci da sette vittorie negli ultimi nove incontri

Sette vittorie (otto se consideriamo la vittoria ai rigori con l’Olympique Marsiglia nei sedicesimi di Coppa di Francia) nelle ultime nove partite giocate tra Ligue 1 e Coppa di Francia: è questo lo straordinario momento di forma col quale il Rennes di Julien Stephan giunge a San Siro per affrontare il Milan di Stefano Pioli nell’andata dello spareggio di Europa League.

Una squadra, quella francese, che il Diavolo non ha mai incontrato fin qui né in incontri ufficiali né in amichevole. Contro squadre transalpine sarà invece l’incontro numero 51 per i meneghini, i quali hanno fin qui ottenuto 27 vittorie, dieci pareggi e 13 sconfitte. Il Rennes, tra le altre cose, sarà il 16esimo avversario francese della storia del Milan.

Milan, idea Kalimuendo se Giroud non rinnova: il Rennes lo valuta 20 milioni di euro

Pronto ad affrontare il Milan a San Siro con il suo Rennes nell’andata dello spareggio che mette in palio un posto negli ottavi di finale di Europa League, Arnaud Kalimuendo potrebbe essere il prossimo obiettivo di mercato dei rossoneri la prossima estate.

Valutato dal club francese intorno ai 20 milioni di euro, il classe 2002 nato Suresnes potrebbe essere il perfetto sostituto di Olivier Giroud che, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, potrebbe anche decidere di non rinnovare il proprio rapporto con la società meneghina. Giovane e con alle spalle già una discreta esperienza anche in campo europeo, Kalimuendo potrebbe essere quindi l’elemento giusto da mettere a disposizione di Stefano Pioli anche alla luce della quasi certa partecipazione alla prossima Champions League.