Mi manca la Serie A, voglio tornare | Inter, Marotta accoglie la richiesta e prepara il contratto: l’ha convinto Lautaro

Inter, Marotta mette a segno un altro colpo: è praticamente fatta per il ritorno in Serie A del giocatore. Il contratto è già pronto.

Meritatamente prima in classifica in Serie A con ben nove punti di vantaggio sul secondo posto della Juventus, l’Inter di Simone Inzaghi si prepara a scendere in campo, domani (martedì 20 febbraio) alle 21.00, nell’andata degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid del Cholo Simeone.

Una sfida, quella in programma a San Siro contro i colchoneros, per la quale i nerazzurri partono leggermente favoriti anche e soprattutto alla luce dello straordinario rendimento fatto registrare fin qui in Serie A. Un rendimento, fatto di 20 vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, che ha portato, come detto, i nerazzurri a occupare meritevolmente la prima posizione in graduatoria.

Una prima posizione che, paragonata al terzo posto conseguito lo scorso anno, quando i meneghini persero la finale di Champions e addirittura 12 partite di campionato, fa comprendere come la squadra sia stata notevolmente migliorata da una campagna acquisti mirata che ha visto sbarcare all’ombra della Madonnina, tra gli altri, giocatori esperti e già pronti come Sommer, Thuram, Pavard e Frattesi.

Giocatori che, a suon di parate, gol e ottime prestazioni, non stanno facendo rimpiangere tutti quegli elementi come Onana, Hakimi, Skriniar, Lukaku, Dzeko e vari altri, i quali, chi per un motivo, chi per un altro, hanno deciso di dire addio ai gloriosi colori nerazzurri.

Inter, la fascia destra va rinforzata: piace un ex Serie A che gioca in Liga

Praticamente completa in ogni zona del campo, l’Inter di Steven Zhang comincia a sondare il terreno in vista del prossimo mercato estivo che scatterà il prossimo 1 luglio. Una sessione di trattative, quella che inizierà tra cinque mesi, che i nerazzurri dovranno innanzitutto sfruttare per rinforzare la propria corsia di destra.

Viste infatti la possibilità di perdere Dumfries, il cui futuro potrebbe essere in Premier League, e l’età non più giovanissima del comunque affidabile Darmian, Inzaghi avrebbe chiesto agli uomini di mercato del Biscione di volare in Spagna per prendere informazioni su un ex Serie A che farebbe molto comodo ai suoi piani.

Inter, idea Molina dall’Atletico Madrid: il terzino destro ex Udinese può arrivare in estate

Pronto ad affrontare l’Inter con il suo Atletico Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League, Nahuel Molina è finito, da qualche giorno a questa parte, nel mirino dell’amministratore delegato nerazzurro, Beppe Marotta. Ex Udinese, passato ai colchoneros nel luglio del 2022, il terzino destro argentino è il profilo che, come detto, Simone Inzaghi vorrebbe avere a disposizione per la prossima stagione.

Legato al club capitolino da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, l’esterno classe ’98 potrebbe sbarcare in nerazzurro la prossima estate mediante una trattativa da circa 40 milioni di euro che il club meneghino potrebbe mettere in piedi coi soldi incassati dalla cessione di Dumfries il quale, come detto, potrebbe lasciare Milano alla fine del campionato per volare in Premier League, dov’è tuttora forte l’interesse di Manchester United e Chelsea.