Squilla il telefono di Giuntoli: è Florentino Perez | La cifra sparata è mostruosa, addio e firma già in primavera

Il Presidente del Real Madrid ha contattato il dirigente bianconero per chiedere un calciatore di proprietà della Juve.

Non ci sono mezze misure. O si vince e si parla di stagione entusiasmante, addirittura di Scudetto; oppure si perde e/o pareggia, al termine di prestazioni poco gratificanti della squadra, e si finisce nel vortice delle critiche, delle accuse all’allenatore e di una squadra ancora non all’altezza di lottare per traguardi importanti.

La stagione della Juventus è ed è sempre stata così. Una primissima parte di stagione con qualche pareggio di troppo e la sconfitta di Sassuolo, poi i tanti risultati utili consecutivi, la solidità difensiva, il secondo posto in classifica e i pochissimi punti di distacco dall’Inter.

Ed è in quel momento che si comincia a parlare insistentemente di sogno Scudetto e di lotta aperta fino a fine stagione con l’Inter. Al netto di una squadra – quella nerazzurra – che non ha lasciato scampo e sta vincendo tutte le partite che gioca, il calo della Juventus è coinciso proprio con il periodo in cui la squadra si era affacciata al primo posto dopo ben tre anni e mezzo di assenza.

Un primo posto parziale, visto che l’Inter aveva – ed ha – ancora da recuperare una partita, ma che comunque poteva mettere pressione ai nerazzurri e caricare ancor di più i bianconeri. Poi è arrivato il peggior momento della stagione e i soli due punti guadagnati in quattro partite, con il definitivo addio al sogno Scudetto.

Crisi Juve, ma speranza giovani

Al netto del pareggio – dopo aver giocato quasi tutta la partita in dieci per l’espulsione di Milik – casalingo contro l’Empoli e della sconfitta meritata di Milano nello scontro diretto, a lasciare l’amaro in bocca a tutti gli juventini sono state le due brutte prestazioni offerte contro Udinese e Verona che hanno portato un solo punto in casa bianconera.

C’è però un lato positivo nella stagione della Juventus e sarà tale in qualunque modo finirà quest’annata. L’inserimento dei giovani e i tanti prospetti interessanti che faranno la fortuna della Juventus nei prossimi anni. I due che maggiormente si stanno mettendo in mostra sono entrambi del 2005 e rispondono ai nomi di Kenan Yildiz e Dean Huijsen.

Huijsen piace a tutti, specialmente in Spagna

Il primo sta facendo vedere grandi cose già con la maglia della Juve, mentre il secondo, dopo le stagioni con l’Under 23 e l’esordio in Serie A con la maglia bianconera, è stato ceduto in prestito alla Roma a gennaio e sta mostrando tutte le sue doti tecniche e caratteriali. Doti che non stanno passando inosservate e hanno colpito soprattutto gli osservatori spagnoli. Florentino Perez ed il suo Real Madrid, che in estate dovranno mettere mano al portafogli per rinnovare la difesa, hanno avviato i primi contatti con Cristiano Giuntoli con la chiara intenzione di assicurarsi il giovanissimo centrale.

Dalla Spagna, però, si parla anche di un’altra possibilità. Il ragazzo, nato ad Amsterdam, ma cresciuto a Marbella, dopo essersi trasferito coi genitori a 5 anni, potrebbe giocare con la Nazionale spagnola. Come riportato da Marca, infatti, la federazione spagnola si sta attivando per chiudere tutte le pratiche della nazionalizzazione al più presto. L’idea è infatti quella di convocare Dean Huijsen già a marzo quando la Spagna Under 21 affronterà la Slovacchia a Jerez de la Frontera e poi il Belgio ad Almeria.