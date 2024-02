Pioli, UFFICIALE: un altro ritorno dal prestito | Era al centro del progetto, ma poi se n’è andato: ora sarà insostituibile

Torna dal prestito ed è pronto per giocare titolare, il suo recupero è totale e adesso vuole giocarsi le sue carte per restare a lungo

Il Milan è in un ottimo stato di forma. A un passo dal sorpasso alla Juventus al secondo posto in classifica in campionato e con un piede e mezzo negli ottavi di finale di Europa League dopo la perentoria vittoria nell’andata dei sedicesimi disputata a San Siro contro i francesi del Rennes. Un mese e mezzo in cui gli uomini di Stefano Pioli sono stati protagonisti di un percorso di crescita importante.

E pensare che la conclusione del 2023 era stata decisamente nebulosa. Il pareggio sul campo del fanalino di coda della A, la Salernitana, aveva fatto traballare la panchina del mister emiliano ma lo spogliatoio si è ricompattato e i risultati sono arrivati.

Inoltre, il Milan ha dovuto fronteggiare un numero record di infortuni, soprattutto nel reparto arretrato, in piena emergenza, tanto che la società è stata costretta a correre ai ripari in fretta e ha deciso di richiamare Mattia Gabbia dal prestito in Liga al Villareal.

Nel mese di gennaio ha fatto il suo debutto in prima squadra il gioiellino della Primavera Simic, un centrale roccioso che ha subito dato garanzie e in settimana è tornato in campo anche Thiaw. Un sospiro di sollievo per Pioli che adesso può disporre di più soluzioni, necessarie dati gli impegni ravvicinati.

Messias torna a disposizione di Alberto Gilardino dopo l’infortunio

Gabbia non è l’unico giocatore di proprietà del Milan che è stato mandato in prestito in questa stagione. Un altro di questi è Junior Messias che si è trasferito al Genoa di Alberto Gilardino, una delle rivelazioni di questa Serie A.

L’esterno brasiliano è stato inserito tra i convocati nella trasferta che i liguri hanno affrontato nel weekend appena trascorso a Napoli, un recupero importante dopo l’infortunio che lo aveva costretto ai box nelle scorse settimane.

Messias e il prestito in Liguria, chiesto e ottenuto più spazio

Messias ha sempre dimostrato, nella sua esperienza a Milano, una certa duttilità, tanto da essere impiegato come jolly sia a centrocampo che in attacco.

Nessuno ha mai messo in discussione l’impegno e l’attaccamento alla maglia ma si è trovato chiuso dai nuovi arrivi della scorsa estate e un prestito è stata la soluzione migliore per tutti.