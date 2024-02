Restare qui per prendere schiaffi da tutti? Non penso proprio | Juve, altro addio per Allegri: Giuntoli ha già incassato l’assegno

Allegri non ci sta capendo più niente: la Juventus barcolla e Giuntoli è costretto a operare di conseguenza. Il bonifico è già arrivato.

La 25esima giornata di campionato in Serie A è andata ufficialmente in archivio poche ore fa. Una giornata, chiusasi al termine del posticipo serale tra Monza e Milan, in cui non sono mancate le sorprese soprattutto per quel che riguarda la zona Champions League.

Una zona in cui, eccezion fatta per le prime tre posizioni di Inter, Milan e Juventus, sono tuttora in lotta, per il quarto posto, ben tre squadre racchiuse nel giro di quattro punti. Tre squadre, rispondenti ai nomi di Atalanta, Bologna e Roma, vittoriose, nel fine settimana appena conclusosi, rispettivamente contro Sassuolo, Lazio e Frosinone.

Tre vittorie importantissime, quelle ottenute da orobici, felsinei e capitolini, che hanno permesso loro di tenere a distanza quelle che, almeno per ora, sembrano essere le altre concorrenti per un posto nell’Europa dei grandi, vale a dire Fiorentina, Lazio e Napoli.

Tre compagini, queste, che, sebbene distanti tuttora rispettivamente sette, otto e nove punti dalla quarta posizione della Dea, proveranno sicuramente a risalire la china nelle prossime settimane. D’altronde siamo solo a febbraio, alla fine del campionato manca ancora parecchio. Tutto può succedere.

Roma, brilla la stella di Huijsen: già due gol in otto partite per il difensore di proprietà della Juventus

La vittoria per 0-3 ottenuta nelle scorse ore sul campo del Frosinone di Eusebio Di Francesco ha permesso alla Roma di Daniele De Rossi di tenersi in scia del quarto posto dell’Atalanta distante, ora come ora, appena quattro punti. Un successo importantissimo, quello ottenuto dai giallorossi sul terreno della formazione ciociara, a cui ha dato il via il giovane difensore olandese, Dean Huijsen.

Arrivato nella capitale in prestito oneroso secco dalla Juventus lo scorso 6 gennaio, il classe 2005 nato ad Amsterdam ha aperto le marcature con un bel gol realizzato a seguito di un’azione personale che lo ha visto avanzare dalla sua metà campo e saltare tutta la difesa gialloblù prima di battere Turati con un bel tiro di destro insaccatosi nell’angolo alla sua sinistra. Una rete di pregevole fattura, questa, che, unita a quella messa a referto contro il Cagliari lo scorso 5 febbraio, ha permesso al 18enne ex Malaga di salire a quota due marcature in otto presenze complessive con la maglia giallorossa addosso.

Roma, Huijsen tornerà alla Juventus, ma i giallorossi pensano all’acquisto a titolo definitivo

Sbarcato a Roma dalla Juventus nel giorno dell’Epifania con la formula del prestito oneroso secco da 650mila euro senza diritto di riscatto, Dean Huijsen è già entrato nel cuore dei tifosi romanisti grazie alle ottime prestazioni e ai due gol realizzati nelle sue prime otto apparizioni con la maglia della Lupa addosso. Una società, quella giallorossa, che, rimasta straordinariamente sbalordita dall’ottimo impatto del giocatore olandese, è pronta a garantirirsi lo sconto di 250mila euro che scatterà alla decima presenza in campo del classe 2005.

Uno sconto, che dovrebbe conseguentemente far scendere a 400mila euro la spesa per la famiglia Friedkin la quale, visto il fin qui fantastico rendimento del 18enne nato ad Amsterdam, starebbe pensando di acquistarlo a titolo definitivo dalla Juventus al termine della stagione. Il valore che la Vecchia Signora dà attualmente ad Huijsen si aggira intorno ai tre milioni di euro, ma è molto probabile un suo aumento nei prossimi mesi. Staremo quindi a vedere cosa accadrà in estate.