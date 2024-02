Me ne vado a Milano con Zielinski, voglio giocare la Champions | Altra pugnalata alle spalle per De Laurentiis: convinto dal compagno

Ennesima pugnalata per De Laurentiis: dopo Zielinski un altro big verso Milano. Senza Champions, il Napoli perde i suoi gioielli.

La sconfitta di San Siro contro il Milan ha purtroppo fatto scivolare in nona posizione il Napoli di Walter Mazzarri. Una nona posizione, occupata attualmente con 35 punti, che vede i campani a meno sette dal quarto posto dell’Atalanta che vorrebbe dire Champions League.

Una qualificazione alla massima competizione continentale che, visto il rendimento assai altalenante fatto registrare fin qui, rappresenta l’unico modo per i partenopei per salvare una stagione molto al di sotto di quelle che erano le aspettative della vigilia.

Confermarsi sul tetto d’Italia per il secondo anno consecutivo sarebbe stato sicuramente fantastico, ma la realtà dice purtorppo che il Napoli ha, ora come ora, rispettivamente sette punti di ritardo dalla zona Champions e cinque da quella Europa League.

Distanze sicuramente importanti, queste, che gli azzurri dovranno però provare a colmare quanto prima per non rischiare di restare completamente fuori dall’Europa. Tale scenario, infatti, anche alla luce dei possibili addii di vari big (come quello di Zielinski) non è assolutamente contemplato.

Napoli, Zielinski ha già svolto le visite mediche con l’Inter

Altri quattro mesi col Napoli, poi la nuova avventura con la maglia dell’Inter: dopo Milan-Napoli di domenica sera, Piotr Zielinski, precisamente nella mattinata di lunedì 12 febbraio, ha sostenuto le visite mediche di rito prima di diventare a tutti gli effetti un giocatore nerazzurro a partire dal prossimo 1 luglio.

Una trattativa, quella per il trequartista polacco, conclusa abbastana velocemente dal club meneghino il quale, nelle prossime ore, dovrebbe ufficializzare anche l’ingaggio dell’attaccante iraniano, Mehdi Taremi il quale, in scadenza di contratto col Porto, giungerà a Milano a parametro zero esattamente come l’ex Udinese ed Empoli.

Napoli, ipotesi Milan per Juan Jesus: senza Champions, il brasiliano potrebbe tornare a Milano

Legato al Napoli da un contratto che scadrà il 30 giugno 2025, Juan Jesus potrebbe clamorsamente lasciare il Napoli a fine anno per tornare a Milano stavolta, però, sulla sponda rossonera. Dopo le quattro stagioni e mezzo passate con la maglia dell’Inter addosso tra il 2012 e il 2016, il difensore brasiliano potrebbe infatti decidere di legarsi al Milan di Stefano Pioli la prossima stagione.

Valutato appena tre milioni di euro dal club di Aurelio De Laurentiis, il Diavolo starebbe seriamente pensando al classe ’92 sudamericano al quale, vista anche l’età, verrebbe ovviamente affidato il ruolo iniziale di riserva. Un ruolo, questo, che, data la quasi certezza di giocare in Champions League il prossimo anno, verrebbe accettato sicuramente più che volentieri dall’attuale numero cinque azzurro. Nei prossimi mesi dovremmo quindi saperne di più.