Al Real non mi hanno mai capito, torno in Serie A | Clamoroso Rudiger, ha cambiato idea: firma già in primavera

L’ex centrale della Roma potrebbe tornare nel nostro campionato dopo i problemi, anche fisici, che sta incontrando al Real.

Una carriera fin qui importante in cui, dopo gli inizi complicati, è diventato un colosso difensivo di squadre gloriose, squadre che ogni anno lottano per vincere trofei, oltre che della nazionale tedesca. Due stagioni anche in Italia in cui ha dovuto subire alcuni insulti razzisti pesanti anche da calciatori avversari.

Antonio Rudiger, detto Tony, fu acquistato dalla Roma nell’estate 2015 dopo aver disputato quattro stagioni allo Stoccarda. Ma è proprio nel club della Capitale che riesce ad imporsi e diventare un difensore importante.

Nato come difensore centrale in una difesa a tre o a cinque, Luciano Spalletti in giallorosso lo ha spesso utilizzato anche come terzino destro. In generale Rudiger è un difensore forte fisicamente, molto duttile, ma che ha anche una buona dimestichezza con i passaggi, gli assist verso i compagni e con il tiro da lontano.

Nel corso della carriera ha imparato soprattutto ad agire come uno dei due centrali in una difesa a quattro, ruolo che ricopre attualmente sia al Real Madrid che nella Nazionale tedesca. Gli anni migliori della sua carriera li vive a Londra, con la maglia del Chelsea, club che lo acquista per quasi 40 milioni di euro dalla Roma, bonus compresi.

Rudiger, dai successi al Chelsea al Real

Qui, dopo le prime difficoltà con Antonio Conte, diventa titolare inamovibile con Maurizio Sarri con cui vince anche un’Europa League. Non va d’accordissimo con Lampard, ma torna ad essere importante con Thomas Tuchel, allenatore con cui si toglie la grossa soddisfazione di alzare al cielo la Champions League nel maggio 2021.

Un anno dopo, però, decide di non prolungare il suo contratto con il Chelsea e accetta la proposta del Real Madrid, diventando un titolare di Carletto Ancelotti. In questa stagione deve sgomitare per il posto con Alaba e Militao, ma i primi due si fanno male seriamente e lui diventa, insieme a Nacho, la colonna della difesa madridista. Nelle ultime settimane, purtroppo, anche lui sta facendo i conti con problemi fisici che ne minano la continuità.

Rudiger, dal Real all’Inter? Marotta ci prova

Il Real, però, anche per questi continui problemi fisici ripetuti dei suoi centrali, sta pensando di investire seriamente, durante la prossima estate, per un difensore centrale. Piace molto il francese Leny Yoro che milita nel Lille. Il ragazzo, nonostante la sua giovane età, quest’anno compirà 19 anni, sta impressionando tutti ed è finito nel mirino di molti club europei, tra cui i Blancos.

Il suo arrivo al Real costringerebbe uno dei centrali attualmente in rosa a fare le valigie. Il primo indiziato è proprio Tony Rudiger che piace molto all’Inter. Beppe Marotta sa perfettamente che Acerbi prima o poi avrà bisogno di un sostituto all’altezza e proprio il nome del tedesco è in cima alla lista delle preferenze dell’ad nerazzurro.