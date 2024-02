Esonero Mazzarri, colpo di scena: torna l’ex C.T. | Altro che Calzona-Hamsik, qui il livello è altissimo

Il tecnico livornese non sembra avere futuro sulla panchina del Napoli e sarebbe già pronto il suo sostituto.

Dopo un periodo di leggera ripresa la sconfitta contro il Milan a San Siro ha fatto ricomparire tutti i dubbi, le perplessità e la negatività in casa Napoli. Il nono posto in classifica, poi, a ben sette punti di distanza dal quarto posto, ora occupato da Atalanta e Bologna, parla più di qualsiasi altro dato o statistica.

Il Walter Mazzarri bis in casa partenopea non sta portando esattamente i frutti sperati ed il Presidente Aurelio De Laurentiis sembra aver già preso una decisione chiara. Si sapeva già che l’attuale tecnico del Napoli non sarebbe rimasto oltre questa stagione, ma ora è in dubbio anche il fatto che possa arrivare fino a maggio.

Il Napoli non ha un volto tecnico-tattico ben preciso e Mazzarri non lo ha mai dato. Certo, ora gli azzurri sembrano essere molto più squadra ed il gruppo è molto più unito rispetto a quanto lo era durante la gestione Rudi Garcia, ma sul campo non ci sono schemi e moduli ben definiti.

Si è passati dal 433 di spallettiana memoria, al 343, per poi ripassare alla difesa a quattro fino ad arrivare al 3511 di San Siro contro il Milan. Una confusione allucinante che di certo non aiuta i calciatori che continuano a cercare e provare soluzioni singole piuttosto che affidarsi al gioco di squadra.

Napoli e l’enorme problema del gol

Il vero problema del Napoli di Mazzarri, al netto di una fase difensiva più attenta e di una squadra più accorta e coperta, è rappresentato dalla sterilità offensiva con la squadra che ha messo a segno soltanto quattro reti nelle ultime sette partite di campionato e tutte contro Salernitana e Verona. In ben cinque di queste gare la squadra non è riuscita a segnare.

Un dato abbastanza significativo che spiega al meglio le difficoltà di questo Napoli. Non sappiamo se basterà il ritorno di Osimhen per migliorare la situazione e questa statistica, ma di certo Walter Mazzarri sembra avere i giorni contati. De Laurentiis potrebbe optare per il secondo cambio stagionale in panchina.

Panchina Napoli, tutti i nomi

Si è parlato di Fabio Cannavaro, Francesco Calzona, Marco Giampaolo e Davide Ballardini come probabili traghettatori fino a maggio, ma le idee per la prossima stagione sono altre. Nelle scorse settimane si erano fatti i nomi intriganti di Stefano Pioli, Francesco Farioli e Vincenzo Italiano, tutti nomi attualmente già occupati, ma che potrebbero liberarsi a fine stagione.

Chi invece è libero e potrebbe accettare di buon grado il progetto Napoli è Julen Lopetegui. L’ex allenatore di Real Madrid e Nazionale spagnola ha rifiutato nei mesi scorsi la panchina del Crystal Palace perché vuole un progetto nuovo e in cui ripartire da zero nella prossima stagione. Il suo nome era stato accostato al Milan, ma con Pioli che potrebbe essere riconfermato anche in vita del prossimo anno, ora diventa d’attualità per la squadra partenopea. L’ex C.T. potrebbe quindi tornare ad allenare proprio al Napoli di De Laurentiis.