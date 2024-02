Vi lascio e vado a vincere la Champions | Allegri, thriller nerazzurro: di mezzo ci sono sempre loro

Massimiliano Allegri costretto a guardarsi le spalle. La situazione della Juventus non è delle migliori e ora spuntano anche i nerazzurri.

Il pareggio ottenuto sabato pomeriggio contro l’Hellas Verona di Marco Baroni ha aumentato ancora di più il distacco della Juventus, seconda in classifica, dal primo posto dell’Inter. Un primo posto che, distante attualmente nove punti (potenzialmente 12 qualora i meneghini dovessero vincere il recupero contro l’Atalanta), sembra essere ormai stato completamente abbandonato dalla Vecchia Signora.

Una compagine, quella bianconera, che, rimasta in seconda posizione anche grazie alla rumorosa sconfitta del Milan sul campo del Monza, punta ora a consolidare quanto prima il proprio posizionamento Champions che, sebbene messo un po’ da parte dal sogno scudetto cullato fino a qualche settimana fa, rappresenta l’obiettivo stagionale principale da conquistare a tutti i costi.

Una corsa, quella verso la qualificazione alla massima competizione continentale, che i piemontesi dovranno quindi inevitabilmente riprendere già a partire dal prossimo match di campionato in programma domenica 25 alle 12.30 contro il malconcio Frosinone di Eusebio Di Francesco.

Una sfida, quella dell’Allianz Stadium contro gli ex, Soulé e Kaio Jorge, che Vlahovic e compagni dovranno necessariamente portare a casa per mettersi alle spalle un periodo decisamente negativo che li ha visti conquistare appena due punti nelle ultime quattro partite di campionato disputate.

Juventus, Rabiot via a parametro zero: il francese può restare in Serie A

Dei tre giocatori della Juventus attualmente in scadenza di contratto, Adrien Rabiot è l’unico ad avere richieste importanti da mezza Europa. Arrivato in bianconero a parametro zero nel luglio 2019 dopo la fine della sua esperienza al Paris Saint Germain, il centrocampista francese potrebbe lasciare Torino la prossima estate con la medesima formula.

Un addio a parametro zero, quello del classe ’95, del quale è quindi pronta ad approfittare l’Inter dell’amministratore delegato, Beppe Marotta, il quale non ha mai nascosto il suo apprezzamento nei confronti dell’attuale numero 25 della società del presidente Ferrero. Una società, quella torinese, che, visto l’attuale valore del giocatore ruotante intorno ai 40 milioni di euro, è al lavoro da tempo col suo entourage per trovare un’intesa che porti al rinnovamento del contratto.

Juventus, fari puntati su Koopmeiners: l’Atalanta valuta l’olandese intorno ai 60 milioni di euro

Legato all’Atalanta da un contratto che scadrà il 30 giugno 2027, Teun Koopmeiners è recentemente finito nel mirino della Juventus del presidente Ferrero. Desiderosa di rinforzarsi in vista della quasi certa partecipazione alla prossima Champions League, il club bianconero avrebbe infatti bussato alla porta della Dea per prendere informazioni sul centrocampista olandese.

Un centrocampista, l’ex Az Alkmaar, che, centrale nei piani di Gian Piero Gasperini, ha già realizzato sette gol in 21 partite di campionato disputate. Un rendimento sicuramente ottimo per un giocatore come Koopmeiners che, valutato dalla Dea non meno di 60 milioni di euro, potrebbe sbarcare sulla sponda bianconera del Po la prossima estate, compiendo il percorso inverso a quello fatto dal turco Demiral, che nell’agosto 2021 lasciò Torino per trasferirsi a Bergamo.