Serie A, un altro terremoto: condannati per aver commesso il fatto | Coinvolto anche Lotito: stangata la Lazio

Lunedì nero per la Lazio dopo la pesante sconfitta nello scontro diretto contro il Bologna, arriva la condanna, coinvolto anche il patron Claudio Lotito

Le vittorie sul campo del Cagliari e contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale di Champions League sono state vanificate da quanto è successo ieri all’ora di pranzo allo Stadio Olimpico. A fare visita alla Lazio un Bologna lanciatissimo per uno scontro diretto fondamentale per il quarto posto, un appuntamento da non fallire per gli uomini di Maurizio Sarri che dovevano sfruttare anche il fattore campo.

I biancocelesti hanno subito imposto il loro gioco, andando in vantaggio e rischiando di portarsi anche sul 2 a 0. Nel momento migliore della Lazio un grave errore di Provedel ha permesso agli emiliani di agguantare il pareggio.

A inizio ripresa la rete decisiva della squadra di Thiago Motta che conquista così tre punti pesantissimi e aggancia l’Atalanta per un testa a testa in cui la terza incomoda sembra al momento poter essere solo la Roma, rigenerata dalla cura De Rossi e corsara nel derby di Frosinone.

Per la Lazio una sconfitta che allontana la zona Champions e ridimensiona le ambizioni del club che ha come obiettivo minimo quello di confermare un piazzamento europeo, posizione a cui i tifosi sono abituati da diverse stagioni.

La Lazio condannata per la vicenda Zarate, dovrà pagare un risarcimento

L’inizio della settimana non è stato dei migliori anche per quanto riguarda le vicende extra-sportive. La Corte di Cassazione ha infatti chiuso in maniera definitiva la diatriba legale che la Lazio aveva in sospeso con gli agenti di Mauro Zarate.

Il tribunale ha condannato il club a pagare ben 1.6 milioni di euro alla società londinese Pluriel Limited ponendo fine a una vicenda che era iniziata ben 15 anni fa. L’attaccante argentino fa il suo approdo a Formello nel 2008 e la stagione successiva è riscattato dalla Lazio con la firma di un contratto di cinque anni da 1 milione e mezzo a stagione.

L’accusa e la sentenza, Lotito su tutte le furie

Nel 2011 però il giocatore passò in prestito all’Inter, rientrando alla base la stagione successiva e finendo fuori rosa nel dicembre 2012. A quel punto il centravanti ha fatto causa alla Lazio per mobbing con la società che rispose accusando il giocatore di aver trascorso delle vacanze alle Maldive mentre risultava essere indisponibile per malattia.

Oggi è arrivata la sentenza definitiva che scagiona il giocatore e obbliga il club guidato da Claudio Lotito a risarcire Zarate e i suoi agenti, oltre al pagamento di 10 mila euro per le spese processuali.