Sarri, arriva il licenziamento UFFICIALE: primo provvedimento dopo il Bologna | Già individuato il sostituto

Dopo l’andata degli ottavi di Champions League arriva il provvedimento da parte della società, per Sarri e per i tifosi biancocelesti una notizia inaspettata

L’andata degli ottavi di finale di Champions League rappresenta uno dei punti più alti raggiunti in campo internazionale negli ultimi anni dalla Lazio. Allo Stadio Olimpico battuta la corazzata Bayern Monaco grazie a un rigore siglato da capitan Ciro Immobile che allontana così le voci di un suo possibile addio a fine stagione e manda segnali incoraggianti a mister Maurizio Sarri dopo aver siglato nello scorso fine settimana la rete numero 200 con la maglia dei biancocelesti.

Questo successo di prestigio fa ben sperare in vista del ritorno in Baviera e dà ulteriori stimoli per il campionato e per la corsa al quarto posto, anche se l’Atalanta e il Bologna non hanno intenzione di rallentare la loro striscia di risultati positivi.

Da dicembre la Lazio ha iniziato a migliorare il proprio gioco e rendimento, avvicinandosi ai piazzamenti europei e questo ha consentito a Sarri di avere la squadra in uno stato di forma ottimale alla vigilia di questo impegno infrasettimanale.

Il girone di Champions ha portato via energie fisiche e mentali e ciò ha avuto ripercussioni sull’andamento discontinuo in Serie A. Una volta conquistato il pass per gli ottavi, la Lazio ha iniziato a macinare punti e a rimontare in classifica.

Kamenovic va in prestito fino a giugno in Svizzera

Dimitrije Kamenović saluta la Lazio e va in prestito agli svizzeri dell’Yverdon. La notizia è arrivata da media serbi, che danno per fatto il trasferimento ufficiale del terzino sino al termine della stagione.

Il giocatore non è mai riuscito a imporsi nelle gerarchie del tecnico toscano, utilizzato solo una volta in questa stagione in occasione della semifinale di Supercoppa italiana contro l’Inter, persa in Arabia con un perentorio 3 a 0.

La difesa della Lazio in vista della prossima stagione

Il contratto scade a giugno del 2026 per cui è presumibile pensare che quest’estate sarà spedito di nuovo in prestito altrove. Intanto in difesa è da mettere in preventivo la partenza di Marusic, disastroso per tutta la stagione.

Il patron Claudio Lotito ha cercato di trovare il sostituto già nella finestra invernale di mercato ma i tentativi non sono andati a buon fine. I tifosi attendono rinforzi per tornare a competere per l’alta classifica.