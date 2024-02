Milan, decisione dall’alto: superato Allegri in classifica | La prima reazione di Pioli è per i tifosi

Arriva l’ufficialità, il Milan balza in testa alla classifica, nessuno se lo aspettava, il merito è dei tifosi rossoneri, sempre vicini alla squadra

Inizio del 2024 molto positivo per il Milan. Nelle ultime cinque partite di campionato la squadra guidata da Stefano Pioli ha raccolto 13 punti, frutto di quattro vittorie e di un pareggio, ottenuto sbagliando due calci di rigore nel match contro il Bologna. Con questo rendimento i rossoneri si sono avvicinati al secondo posto in classifica, occupato dalla Juventus, e distante solo un punto.

Se i sogni Scudetto sono ridotti al lumicino a causa dello stato di forma stellare dell’Inter, per il Milan è da sottolineare la crescita dell’ultimo periodo, visibile anche nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League in cui il Rennes è stato battuto con un sonoro 3 a 0.

Nel girone d’andata l’andamento era stato altalenante ma le scusanti erano diverse. In primis la rivoluzione tecnica della sessione di mercato della scorsa estate, con ben dieci arrivi, molti dei quali giocatori alla prima esperienza in Serie A e che avevano quindi bisogno di un periodo di adattamento.

Molte delle energie fisiche e mentali erano poi state spese nella fase a gironi della Champions League in cui i rossoneri non sono riusciti a staccare il pass per gli ottavi nonostante le ultime due vittorie contro il PSG e il Newcastle.

Il Milan in testa in Italia, ecco per quale motivo

Per quanto riguarda la speciale classifica dei ricavi dettati dai biglietti, il Milan è in testa in Italia e al decimo posto in Europa. Importante la crescita di introiti rispetto al 2022 con 79 milioni di incassi, ben 41 in più dell’anno precedente.

Numeri significativi sui quali incide anche la capienza di San Siro, il più grande del Paese ma non era scontato che i tifosi rispondessero con questo entusiasmo, con diversi sold out anche durante match di campionato contro avversari di medio-bassa classifica.

Il podio europeo, guida la classifica un club spagnolo

Il podio dei ricavi è in parte sorprendente. Al terzo posto troviamo il Tottenham con 135 milioni, segue poi il Paris Saint Germain con 153 e comanda il Barcellona con 190.

Quello che è certo è che il calcio continua a essere lo sport più amato nel continente europeo e che, nonostante le pay-tv, assistere a una partita dal vivo rappresenta uno spettacolo unico e da non perdere.