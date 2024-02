Non potevo che scegliere il Milan | Modric, colpo da 90 a parametro zero: ma il Real Madrid chiede un ‘favore’

Il centrocampista croato, uno dei migliori interpreti di sempre del ruolo, è in scadenza di contratto con il Real e valuta il futuro.

Considerato uno dei migliori centrocampisti della storia del calcio, nel 2020 è stato eletto da una rivista del suo Paese miglior calciatore croato di sempre. Ha vinto cinque Champions League, cinque Coppe del Mondo per club, quattro Supercoppe europee e un mucchio di altri trofei, tra coppe e campionati nazionali, tra Spagna e Croazia.

Nella sua immensa carriera figurano anche premi individuali importantissimi, tra cui il Pallone d’Oro e il Fifa World Player nel 2018. Premi che acquisiscono ancora una maggiore importanza se si pensa che sono stati vinti nell’era di Messi e Cristiano Ronaldo. Luka Modric, infatti, è il primo calciatore, poi seguito da Benzema, ad interrompere il dualismo tra i due fenomeni degli ultimi quindici anni.

Un’impresa non da poco soprattutto se si considera che il croato di professione fa il centrocampista, ama fare gli assist e non i gol e di solito è quello che va ad abbracciare il compagno che segna e non quello che esulta perché la palla è finita in rete. La classe e la visione di gioco, il piede sublime di Modric, però, fanno parte di qualcosa che nasce una volta ogni 50 anni.

Oltre ai tantissimi successi con le maglie del club, ovviamente soprattutto quella del Real Madrid che indossa ininterrottamente dall’estate del 2012, Luka si è tolto la soddisfazione di essere capitano, leader e uomo simbolo anche della sua Croazia, Nazionale che ha portato ad una storica finale Mondiale a Russia 2018 e al terzo posto quattro anni dopo in Qatar.

Modric sempre più lontano dal Real Madrid

Insieme a Kroos è stato il grande protagonista delle cinque Champions League vinte dal Real Madrid e di un’era irripetibile per il calcio. Uno delle mediane più forti della storia di questo sport, completata da Casemiro prima e Valverde poi, è arrivata però ai titoli di coda. Per la prima volta dal 2012 in poi, infatti, anche comprensibilmente visti i suoi quasi 39 anni, Modric non è più un titolare fisso e spesso parte dalla panchina.

Il suo contratto con il Real Madrid scade a giugno, così come quello di Kroos e difficilmente verranno rinnovati entrambi. Modric è sempre più lontano dal prolungamento di un contratto che prevede uno stipendio di quasi 20 milioni di euro. Una situazione a cui guarda con interesse anche il Milan, squadra del cuore di Luka quando era ragazzino.

Modric, il patto Milan-Real

Il Milan lo aveva anche trattato nel 2012, ma poi il Real lo acquistò dal Tottenham per oltre 40 milioni di euro. Ora, anche se in estate avrà 39 anni, i rossoneri si stanno facendo venire la pazza idea di affidarsi a lui ed offrirgli un contratto annuale. Le ultime indiscrezione parlano di un patto tra i dirigenti del Diavolo e quelli delle merengues.

I rossoneri, infatti, per anticipare anche la folta concorrenza, di concerto con il Real, dovrebbero pagare un indennizzo agli spagnoli per Modric. Questo eviterebbe al Madrid di offrire un altro contratto annuale al croato e risparmiare quindi quasi 20 milioni di euro netti.