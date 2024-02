Tu puoi allenare solo in Serie B | Tradimento Inzaghi, non se lo aspettava proprio da lui: è già pronto il provvedimento

Per Inzaghi un risveglio da dimenticare, la Serie B sembra essere l’unico campionato in cui riesce a portare le sue idee di calcio, riparte da lì

Momenti diametralmente opposti per i fratelli Inzaghi. Simone sta guidando l’Inter verso la conquista dello Scudetto e della seconda stella. La vittoria sul campo della Roma ha dato seguito ai tre punti nello scontro diretto contro la Juventus a San Siro della settimana precedente e spinto i nerazzurri a consolidare la vetta, in attesa dell’ottavo di finale di Champions League dove affronteranno l’Atletico Madrid di Diego Simeone.

Un percorso netto con una sola sconfitta nella stagione in corso e che dà seguito agli ultimi mesi della scorsa in crescendo, con la vittoria della Coppa Italia e la finale di Champions raggiunta e giocata alla pari contro la corazzata Manchester City.

Una squadra in parte rivoluzionata dal mercato estivo, con tasselli sostituiti per necessità ma con intelligenza da parte di Beppe Marotta e di Piero Ausilio che hanno trovato interpreti di assoluto livello come Marcus Thuram e Sommer.

Una rosa completa, ben messa in campo, capace anche di difendere e soffrire ma sempre compatta e cinica in contropiede. Simone sa leggere i vari momenti della partita e imprimere le sue idee di calcio a un gruppo che lo segue con convinzione ed entusiasmo.

Inzaghi esonerato, troppo breve la sua parentesi a Salerno

Per Pippo tutt’altra storia. Chiamato a risollevare le sorti di una Salernitana all’ultimo posto in classifica, non è riuscito a incidere nonostante l’impegno e le prestazioni non siano mai mancate. I risultati contano e non sono arrivati.

Per questo motivo, dopo la sconfitta casalinga nello scontro diretto contro l’Empoli dell’ex Davide Nicola, la società ha deciso di esonerarlo. Al suo posto è stato scelto Fabio Liverani che torna su una panchina di Serie A dopo l’ultima esperienza a Lecce.

Il Lecco cambia in panchina, Pippo arriva a sorpresa?

In Serie B è arrivato invece l’esonero per Bonazzoli e Malgrati, duo al comando del Lecco dalla decima giornata di questo campionato. Per conquistare la salvezza il nome che sembra essere stato individuato è quello di Alfredo Aglietti.

Non è però da escludere un ripensamento dell’ultimo minuto e una chiamata a sorpresa per Pippo che si troverebbe così ad allenare una nuova squadra dopo pochi giorni dal suo esonero.