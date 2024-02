Vieni a vincere con noi lo scudetto | Lautaro chiama il connazionale: adesso è libero di firmare altrove

Lautaro Martinez sempre più padrone dell’Inter, convince Beppe Marotta ad acquistare un suo connazionale, la firma è a un passo

Protagonista assoluta di questa eccellente stagione dell’Inter è Lautaro Martinez, capocannoniere della Serie A e sempre più decisivo. La consacrazione è arrivata quando il bomber argentino è stato designato come capitano dei nerazzurri, il senso di responsabilità lo ha spinto a maturare e fare il salto di qualità soprattutto a livello realizzativo, con una media mai così prolifica da quando milita nel club milanese.

Notevole il feeling con il compagno di reparto Marcus Thuram, scommessa vinta da parte di Beppe Marotta e di Piero Ausilio che lo hanno scelto come sostituto di Romelu Lukaku la scorsa estate ma senza avere la certezza che il figlio d’arte potesse ambientarsi così bene in Italia data l’enorme differenza nel modo di giocare rispetto alla Bundesliga.

La coppia di centravanti titolari è tra le più complete e letali in area di rigore d’Europa e adesso che la Champions League entra nella sua fase decisiva i due sono pronti per mostrare di saper scardinare anche le difese internazionali, a partire da quella rocciosa dell’Atletico Madrid.

Lo scorso anno l’Inter è arrivata a giocarsi il trofeo, con una finale disputata alla pari della corazzata Manchester City e quella prestazione ha galvanizzato l’ambiente, con i giocatori che hanno preso maggiore consapevolezza delle proprie doti.

L’Inter alla ricerca di un portiere di riserva di spessore, ecco il favorito

Nel mercato della scorsa estate c’è stato anche il cambio in porta, con l’addio di Onano e l’approdo ad Appiano Gentile dell’estremo difensore svizzero Sommer, altra piacevole sorpresa data l’affidabilità tra i pali.

Se quest’ultimo rappresenta una garanzia per il presente, la dirigenza si sta muovendo per individuare un secondo all’altezza del portiere titolare in vista della prossima stagione e sono diversi i nomi sul taccuino di Marotta, a partire da Juan Musso, connazionale di Lautaro e in uscita dall’Atalanta.

Un altro nome è il giovane portiere belga, Handanovic lo sta visionando

L’argentino al momento è il preferito della società anche se in questo periodo i nerazzurri stanno monitorando Tobe Leysen dell’Oud-Heverlee Leuven, classe 2002 belga, che è stato visionato dal vivo da Samir Handanovic.

Un profilo giovane da far crescere all’ombra di un portiere esperto come Sommer, una soluzione low cost che l’Inter non disdegna e sta valutando. Si deciderà a mercato avviato.