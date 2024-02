A parametro zero al posto di Osimhen? Perché no | Dalla Premier alla Serie A solo andata: volo già prenotato da De Laurentiis

Il Napoli ha individuato il sostituto di Osimhen: arriva dalla Premier League. De Laurentiis sta sistemando gli ultimi dettagli. Firma vicinissima.

La sconfitta di misura rimediata a San Siro contro il Milan qualche ora fa ha interrotto la mini striscia di tre risultati utilti consecutivi in gare di campionato del Napoli di Walter Mazzarri. Una disfatta, quella maturata contro i rossoneri, che ha fatto scivolare i partenopei a meno sette dal quarto posto dell’Atalanta.

Un quarto posto che, vista l’abissale distanza dallo scudetto e l’eliminazione abbastanza clamorosa dalla Coppa Italia per mano del Frosinone, rappresenta per i partenopei, ora come ora, l’unico obiettivo per salvare una stagione destinata a finire quanto prima nel dimenticatoio.

Una stagione che, iniziata con l’intento non certo velato di confermarsi sul tetto d’Italia per il secondo anno di fila, è stata subito compromessa dalle prestazioni troppo altalenanti di un gruppo apparso fin da subito solo un lontano parente di quello che, solo un anno fa, portava a casa meritatamente il terzo scudetto della storia partenopea.

Uno scudetto, attualmente ancora cucito sulle maglie azzurre, per il quale il club spera di poter tornare a competere il prossimo anno anche con l’aiuto di un nuovo attaccante che, stando a quanto trapelato in queste ore, potrebbe sbarcare all’ombra del Vesuvio la prossima estate per prendere il posto del partente, Osimhen.

Napoli, se parte Osimhen, assalto a un attaccante della Premier League

Pronto a rientrare a Napoli dopo la sconfitta in finale di Coppa d’Africa con la sua Nigeria, Victor Osimhen si appresta a disputare quelli che, secondo molti tifosi e addetti ai lavori, saranno i suoi ultimi mesi con la maglia del Napoli addosso.

Una maglia, quella azzurra, che, onorata per ben quattro stagioni, potrebbe presto scivolare via dalla schiena dell‘attaccante classe ’98, pronto a trasferirsi in Inghilterra dove, nelle prossime settimane, potrebbe volare Aurelio De Laurentiis per chiudere la trattativa per un attaccante il cui contratto col proprio club scade il prossimo 30 giugno.

Napoli, idea Martial a parametro zero: il francese non rinnoverà col Manchester United

Legato al Manchester United da un contratto che scadrà il prossimo 30 giugno, Anthony Martial potrebbe legarsi a parametro zero al Napoli la prossima estate. Data la seria possibilità di perdere Osimhen, il cui futuro dovrebbe essere in Premier League, il club azzurro starebbe infatti correndo ai ripari per non farsi trovare impreparato.

Martial, che negli scorsi mesi non ha avuto molto spazio nelle rotazioni di ten Hag, potrebbe ritrovare, proprio all’ombra del Vesuvio, quella continuità di rendimento preclusagli, ora come ora, tra le file dei Red Devils. La trattativa tra la società di Aurelio De Laurentiis e il calciatore francese non è ancora stata avviata, ma nelle prossime settimane potrebbero esserci delle evoluzioni. Non ci resta che attendere per saperne di più.