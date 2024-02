Rimettiti la tuta e fila in tribuna | Pioli durissimo col suo pupillo: tolto dai convocati a tempo indeterminato

Non figurerà tra i convocati nelle prossime due partite del Milan uno dei calciatori più utilizzati dal mister parmense.

Sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove, 23 punti conquistati sui 27 a disposizione. Un ruolino di marcia davvero importante quello che vede protagonista il Milan da metà dicembre in poi, praticamente negli ultimi mesi. La sola squadra che è riuscita a fare meglio, nello stesso arco di tempo, è l’Inter capolista che continua la sua marcia inarrestabile in testa alla classifica e in direzione seconda stella.

I rossoneri, però, continuando in questa maniera, potranno avere davvero pochissimi rimpianti, se non per quel mese – che va da metà ottobre a metà novembre – in cui hanno conquistato soltanto due punti in quattro partite, tra Juventus, Napoli, Udinese e Lecce. Dieci punti persi in un solo maledetto mese che ora fanno tutta la differenza del Mondo con i cugini nerazzurri.

Il Milan, però, ora non può far altro che guardare in casa propria e continuare a fare il suo. Con la vittoria di misura nella sfida contro il Napoli di ieri sera, i rossoneri hanno virtualmente blindato la qualificazione alla prossima Champions League ed ora possono concentrarsi sull’ultima competizione che realisticamente si può ancora portare a casa.

Giovedì sera, a San Siro contro il Rennes, il Milan giocherà l’andata dei playoff di Europa League, l’unica competizione che il Diavolo non ha mai vinto nella sua gloriosa storia internazionale. Pioli lo ha detto chiaramente. La mia squadra deve giocare per cercare di vincere la Coppa e non ha praticamente altra scelta.

Tegola Milan, infortunio per Calabria

Senza la conquista dell’Europa League, infatti, il Milan terminerebbe la stagione senza titoli e, in quel caso, il destino di Stefano Pioli sarebbe praticamente segnato. I rossoneri, vista anche la situazione tranquilla di classifica in Serie A, possono concentrarsi sul trofeo continentale e fare del loro meglio per arrivare il più lontano possibile.

Nella sfida contro il Rennes, intanto, il tecnico rossonero dovrà fare a meno di uno dei suoi titolari. Domenica sera contro il Napoli, infatti, è uscito dal campo per infortunio, al 34′ del primo tempo, il Capitano, Davide Calabria.

Calabria out due partite, riecco Thiaw

Gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il terzino destro rossonero hanno evidenziato un edema al muscolo breve adduttore sinistro. Calabria salterà sicuramente le prossime due sfide: quella di Europa League contro il Rennes e quella di domenica sera in campionato contro il Monza. Da valutare, invece, la sua presenza per il match di ritorno dei playoff contro i francesi, in calendario il 22 febbraio.

Una brutta notizia ed un nuovo infortunio muscolare per il Milan che in questo 2024 ne aveva subito soltanto uno, quello di Florenzi ad inizio febbraio, dopo i tantissimi che hanno colpito i rossoneri nella prima parte di stagione. Dall’infermeria, però, arrivano anche buone notizie con il rientro in gruppo di Caldara e Thiaw.