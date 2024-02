Vengo solo per darti una mano | De Rossi, a volte ritornano: sarà in panchina con lui già per il Frosinone

Il tecnico giallorosso, dopo la prima sconfitta della sua esperienza sulla panchina della Roma, ritrova un importante aiuto.

Alla fine è arrivata una sconfitta ed anche abbastanza pesante in termini di risultato e passivo. Il 2-4 casalingo subito dalla Roma contro l’Inter, però, lascia quasi soltanto segnali positivi ad un gruppo che continua a sembrare molto più unito e compatto rispetto a quanto visto fino a poco meno di un mese fa.

La nuova Roma di Daniele De Rossi perde tre punti dall’Atalanta, che continua a navigare da sola verso il quarto posto con una marcia che sembra inarrestabile, ma è davvero un’altra squadra rispetto a quella depressa, rissosa e triste allenata da José Mourinho.

Dopo tre vittorie consecutive è arrivata la prima sconfitta anche per il nuovo tecnico giallorosso, ma resta negli occhi di tutti un gran primo tempo disputato contro la capolista in cui la Roma ha messo in difficoltà l’Inter come non era forse riuscito a nessuno in questa stagione, almeno in Italia.

Una Roma coraggiosa, aggressiva, imprevedibile, veloce e rapida nelle ripartenze è riuscita a ribaltare il gol iniziale di Acerbi e a colpire due volte con due azioni manovrate e veloci che hanno fulminato la difesa meno battuta d’Europa. Nel secondo tempo è uscita poi tutta la forza e la consapevolezza della capolista che con rabbia ha ribaltato il risultato e ha fatto tre gol.

Roma, ecco due rientri importanti per De Rossi

Negli occhi di tutti, però, resta l’ottima Roma vista nel primo tempo che ora sa di potersela giocare a viso aperto contro tutti. Certo, bisognerà limitare alcuni errori e crescere dal punto di vista difensivo, dell’applicazione e della concentrazione nell’arco di tutti i 90′ e per riuscire a fare questo Daniele De Rossi potrà contare a breve su due calciatori che fin qui non ha avuto a disposizione.

Si tratta di Evan Ndicka e Chris Smalling. Il primo rientrerà tra qualche giorno dalla sua Costa d’Avorio, terra in cui è riuscito a trionfare nella Coppa d’Africa. Lo ha fatto da titolare e protagonista assoluto, riuscendo anche ad annullare un certo Victor Osimhen nella finalissima contro la Nigeria di domenica sera.

Non solo Ndicka, riecco anche Smalling

Dopo qualche giorno dedicato ai giusti festeggiamenti, quindi, Ndicka tornerà a Roma e troverà una squadra con uno schieramento a quattro, lo stesso in cui ha fatto la differenza nella sua Nazionale in questa Coppa d’Africa. De Rossi dovrebbe averlo a disposizione e a pieno regime per domani.

L’allenatore romano, però, potrà contare anche su un altro importantissimo ritorno. Chris Smalling, infatti, dopo quasi sei mesi di stop per infortunio, è pronto per il ritorno in campo e dovrebbe essere a disposizione per la gara di Frosinone di campionato prevista per il prossimo weekend. Un fresco trionfatore rinfrancato dalla Coppa d’Africa e il leader della difesa: due rinforzi importanti per la Roma di Daniele De Rossi.