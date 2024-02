Marotta, prenotato il volo Milano-Parigi | Nel mirino un intoccabile: è una precisa richiesta di Inzaghi

L’amministratore delegato dell’Inter continua a pensare alla prossima stagione e vuole mettere a segno un altro colpo grosso.

L’Inter che sta dominando questa stagione di Serie A e vuole giocarsi al meglio una Champions League che, almeno negli ultimi tredici anni, non l’ha mai vista così in alto nei pronostici di bookmakers e addetti ai lavori, ha in testa di arrivare più in alto possibile in questa stagione e soprattutto di raggiungere lo Scudetto e quella seconda stella tanto agognata.

A questo, però, ci pensano soprattutto calciatori e l’allenatore Simone Inzaghi. La dirigenza, invece, è già al lavoro per costruire una rosa ancora più forte in vista della prossima stagione. Beppe Marotta e Piero Ausilio, infatti, continuano a mettere a segno grandi colpi nonostante le disponibilità economiche siano ridotte all’osso ormai da anni.

Sono già praticamente ufficiali gli arrivi di Piotr Zielinski, attualmente al Napoli, e Mehdi Taremi del Porto. I due, che vanno a rinforzare centrocampo e attacco, arriveranno a parametro zero sulla scia dei vari Onana, Calhanoglu, Mkhitaryan e Marcos Thuram. Una filosofia che continua a portare enormi dividendi e che i dirigenti nerazzurri cavalcano finché possibile.

Durante l’estate scorsa, però, c’è stato anche un ex calciatore e bandiera interista che ha salutato i suoi ex compagni ed è passato al Paris Saint Germain da svincolato e quindi a parametro zero. Parliamo di Milan Skriniar che ha scelto Parigi dopo il rifiuto di rinnovare il contratto con l’Inter. Questo è stato uno dei pochi errori forse della gestione marottiana a Milano.

Psg-Inter, gli affari recenti e gli ottimi rapporti

Nell’estate 2022, infatti, l’ad nerazzurro rifiutò offerte altissime del Paris Saint Germain (si parlava di 80 milioni di euro) nonostante Skriniar fosse arrivato ad un anno dalla naturale scadenza del suo contratto con l’Inter. Questo anche perché Marotta probabilmente era convinto che il giocatore alla fine rinnovasse. Nonostante lo scippo del difensore slovacco i rapporti tra Psg e Beneamata restano ottimi.

Nasser Al Khelaifi, l’emiro presidente del Psg, e Beppe Marotta si sono più volte incontrati in passato e non solo a causa del rapporto dei due club all’interno dell’Eca. I due, infatti, prima di parlare di Skriniar avevano già chiuso due importantissimi affari. Icardi, nell’estate 2019, e Hakimi in quella del 2021, infatti, passarono dall’Inter al Paris Saint Germain. Da lì in poi il rapporto tra i due club si è stretto parecchio.

Marotta chiama il Psg, vuole Asensio

Ecco perché, in estate, potrebbe tornare d’attualità e ci potrebbe essere un altro affare tra le due parti in causa. Ausilio e Marotta, infatti, vorrebbero regalare a Simone Inzaghi un’altra stella affermata per arricchire di campioni la rosa nerazzurra. Si parla insistentemente di Marco Asensio che ha appena compiuto 28 anni.

L’esterno offensivo e trequartista spagnolo è arrivato al Psg in estate dopo sette anni pieni di successi al Real Madrid. Con i parigini ha giocato soltanto nove partite in campionato, condite da quattro gol e due assist, a causa anche di un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi da settembre a fine novembre. In generale, però, non sembra essere la prima scelta di Luis Enrique che in quel ruolo ha davvero l’imbarazzo della scelta. Per questo non è impossibile pensare ad un suo approdo in nerazzurro durante la prossima estate.