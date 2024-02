Zaccagni era solo una copertura | Giuntoli, fatta chiarezza nel meeting segreto: l’obiettivo è riportare l’attaccante più amato

Nelle ultime ore le voci che vogliono l’esterno azzurro alla Juventus nella prossima stagione, ma il vero obiettivo sarebbe un altro.

La Juventus pare aver abbandonato definitivamente i sogni Scudetto dopo la sconfitta casalinga contro l’Udinese. Il Milan ora è terzo ad un solo punto di distanza dai bianconeri, ma gli undici punti di vantaggio su Atalanta (con una partita in meno) e Bologna, rappresentano un margine abbastanza rassicurante su quello che è sempre stato l’obiettivo dichiarato della squadra: la qualificazione alla prossima Champions League.

Traguardo, quest’ultimo, che permetterebbe alla Juve di poter fare mercato senza troppi assilli economici e finanziari. Dopo il colpo Alcaraz, durante le ultime ore della sessione invernale di calciomercato, per il cui riscatto però i bianconeri dovrebbero sborsare 49 milioni di euro, si continua a pensare alla prossima stagione.

Oltre a Djalo, già arrivato a gennaio, la difesa avrà bisogno di un altro innesto, così come bisognerà rinforzare il centrocampo. Chiunque sarà l’allenatore della Juve nel prossimo anno, però, la squadra verrà costruita per poter giocare anche con il 343, oltre che con l’attuale 352. Dopo aver rincorso, invano, a lungo Berardi nella scorsa estate, ora la Juve ha trovato Kenan Yildiz nel reparto offensivo e ha ancora in casa Federico Chiesa che continua ad essere un patrimonio della società.

Bisognerà capire, però, anche cosa si vorrà fare con Mathias Soulé che tornerà dal prestito al Frosinone, dove sta disputando una grandissima stagione. Rinforzare le corsie esterne offensive, quindi, appare essere una priorità in casa Juventus. Non a caso si continua a fare il nome di Felipe Anderson, brasiliano della Lazio che è in scadenza di contratto con i biancocelesti e ha già fatto capire che non rinnoverà.

Zaccagni piace, ma il vero obiettivo è un altro

Stessa situazione che riguarda Mattia Zaccagni, altro esterno laziale in scadenza di contratto a giugno e molto lontano dal rinnovo. Anche per l’ex Verona la Juve sembra aver fatto un sondaggio e nelle prossime settimane potrebbe intensificare i contatti con il so entourage. Tuttavia sembra che nella testa di Cristiano Giuntoli, per le corsie esterne d’attacco, ci sia un altro nome.

Parliamo di Riccardo Orsolini che sta continuando a fare grandi cose con il Bologna. Cinque gol nelle ultime cinque partite e rossoblù trascinati al quarto posto dalla propria stella. Solo Dusan Vlahovic, con sei gol, ha segnato più dell’ex Ascoli in Serie A. Con il gol alla Fiorentina, nel recupero di mercoledì sera, inoltre, ha raggiunto quota nove in stagione, a soli due gol dal suo record di reti che appartiene allo scorso anno.

Orsolini, la Juve nel suo destino

Orsolini ha un contratto in scadenza con il Bologna, rinnovato la scorsa estate, nel giugno 2027. Nonostante questo piace a tante squadre. Lazio, Fiorentina e Napoli in Italia, ma anche Fulham in Premier e Fenerbahce in Turchia. Sull’esterno mancino, però, ci sarebbe anche il forte interesse della Juventus, squadra che lo aveva già acquistato nel gennaio 2017.

Nonostante questo, però, Riccardo con la maglia della Juve non giocherà mai. Prima va all’Atalanta in prestito nell’estate 2017 poi, dopo solo otto partite a Bergamo, passa al Bologna, sempre in prestito, a gennaio 2018. In rossoblù trova la sua dimensione e i felsinei lo riscattano dalla Vecchia Signora a giugni 2019 per 15 milioni di euro. Ora, l’interesse di Giuntoli. Sarà la volta buona?