Preso per far continuare la nostra storia | Varane in Serie A, coronato un sogno: firma e visite mediche l’1 luglio

Il Campione del Mondo con la Francia a Russia 2018 potrebbe presto firmare per una squadra del nostro campionato.

Uno dei ruoli in cui in questo preciso contesto e periodo storico calcistico è più difficile trovare calciatori all’altezza e di un certo livello è quello del difensore centrale. Che una squadra giochi a tre o a due dietro, cambia poco. L’importanza del centrale nel reparto arretrato è capitale.

Nella nostra Serie A, per esempio, nell’ultimo periodo sono state spese cifre pesanti per un difensore centrale (De Ligt e Bremer su tutti) e questo però non sempre ha significato garanzia di successo e di affidabilità del centrale appena acquistato.

In questo momento, per esempio, l’Inter si gode il suo Francesco Acerbi che, nonostante l’età di 35 anni e lo scetticismo generale che c’era quando i nerazzurri lo presero per una manciata di milioni di euro dalla Lazio, continua a fare la differenza in Italia e in Europa.

La Juventus, dopo alcune indecisioni iniziali, ha trovato il suo totem proprio in Gleison Bremer che già si era affermato nel Torino come uno dei centrali migliori del nostro campionato. La Roma ha sofferto tantissimo l’assenza in questa stagione di Chris Smalling, vero leader e padrone della difesa giallorossa, mentre il Napoli non è riuscito a trovare un difensore all’altezza del partente Kim che si era imposto nella scorsa stagione.

Buongiorno o…? Milan a caccia di un centrale

Il Milan, invece, dopo aver perso per infortunio Tomori, Thiaw e Kalulu, ha riportato a casa Matteo Gabbia, con sei mesi di anticipo circa il prestito annuale contrattato con il Villareal, e lo ha ritrovato più forte e più sicuro. A gennaio i rossoneri hanno cercato Buongiorno che, insieme a Dragusin passato per quasi 30 milioni di euro dal Genoa al Tottenham, è stato uno dei migliori centrali di questa prima parte di stagione in Serie A.

Sempre la squadra allenata da Stefano Pioli proverà di nuovo in estate a portare a Milano il Capitano del Torino, ma intanto, sempre nei mesi estivi, potrebbe aprirsi una possibilità ed un’occasione di mercato che i rossoneri non vorrebbero e non dovrebbero farsi scappare.

Tapsoba allo United, il Milan pensa a Varane

Il Manchester United, infatti, è alla ricerca di un difensore centrale ed hanno individuato in Edmond Tapsoba del Bayer Leverkusen il profilo giusto. Il calciatore del Burkina Faso, classe 1999, è la rivelazione di questa stagione tra i centrali della squadra che sta dominando la Bundesliga ed ha un contratto in scadenza nel giugno 2028. I Red Devils vogliono portarlo a tutti i costi in Inghilterra e ci proveranno in estate.

Se l’operazione dovesse andare a buon fine, contemporaneamente, potrebbe liberarsi Raphael Varane che sarebbe chiuso proprio da Tapsoba. L’ex Campione del Mondo con la Francia a Russia 2018, che ad aprile compirà 31 anni, sarebbe un’occasione ghiotta per tante squadre europee, tra cui il Milan che in estate dovrà a tutti i costi rinforzare la rosa con un centrale di difesa forte e affidabile.