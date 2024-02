In te mi sembra di rivedere Zielinski | De Laurentiis conquistato dalla sua tecnica: visite mediche a giugno

De Laurentiis rivede nel giovane talento della Serie A il possibile erede di Zielinski, il Napoli pronto a dare al centrocampista le chiavi della mediana

Sconfitta pesante per il Napoli a San Siro contro il Milan. Una partita equilibrata, decisa dalla rete di Theo Hernandez. Con la concomitante vittoria dell’Atalanta sul difficile campo di Genova, il quarto posto adesso dista ben sette punti. Se la squadra è in salute sul piano del gioco, adesso contano i risultati per riuscire a conquistare almeno un piazzamento europeo per progettare la prossima stagione, con l’obiettivo che sia ben diversa da quella in corso.

Difficilmente resterà alla guida dei partenopei Walter Mazzarri e il nome del nuovo tecnico sarà indicativo per capire le ambizioni della società. Se Antonio Conte resta il sogno della piazza, continua a essere più in linea con la visione del club un profilo come quello di Vincenzo Italiano, che potrebbe salutare Firenze dopo tre anni.

Per quanto riguarda la rosa, sempre più probabile l’addio di Victor Osimhen, la cui cessione consentirebbe di avere una cospicua cifra da investire per la campagna acquisti e per rinnovare il reparto, che ha già a disposizione giocatori di qualità come Simeone e Raspadori.

Se ne andrà invece via a zero Zielinski, già promesso sposo all’Inter che continua a rinforzare la squadra con svincolati di lusso come ha fatto la scorsa estate con Juan Cuadrado. Il polacco non è stato inserito nella lista Champions degli azzurri in vista dell’ottavo di finale contro il Barcellona, segnale forte per il separato in casa.

Il Napoli pensa al talento dell’Empoli per sostituire Zielinski

De Laurentiis avrebbe individuato come sostituto il talentino dell’Empoli Zurkowski, rigenerato dalla cura Nicola con ben otto punti conquistato dal suo arrivo in panchina e con la salvezza che adesso è possibile.

Anche Zielinski è nato calcisticamente nel club toscano, da sempre in grado di far crescere giovani lontani dalle pressioni, e si è poi consacrato nel capoluogo campano diventando tra i centrocampisti più completi della Serie A.

L’Empoli rigenerato dall’arrivo di Davide Nicola in panchina

Empoli che ha ceduto sul gong del mercato invernale Tommaso Baldanzi alla Roma, con 15 milioni che saranno versati nelle casse della famiglia Corsi. Al suo posto è tornato in Italia Niang, a segno a Salerno su calcio di rigore.

Con Zanetti e Andreazzoli i toscani avevano mostrato enormi fragilità, soprattutto nel reparto arretrato. Il cambio di panchina sembra aver portato l’effetto sperato.