L’indirizzo è questo, si trova in Inghilterra | Allegri, il grande ex ora ti fa da consulente: scovato il Chiesa del futuro

Il grande ex ora fa da consulente per gli acquisti: Allegri pronto ad abbracciare il Chiesa del futuro. La Juventus si è assicurata il duttile giocatore.

La due sconfitte di fila rimediate nelle ultime due gare di campionato contro Udinese e Inter hanno quasi irrimediabilmente compromesso la corsa allo scudetto della Juventus di Massimiliano Allegri. Una squadra, quella bianconera, che già nella sfida pareggiata contro l’Empoli lo scorso 27 gennaio era apparsa spaesata e completamente priva di idee.

Un’involuzione clamorosa, quella fatta regsistrare dalla Vecchia Signora, che ora deve iniziare a guardarsi le spalle dal Milan di Stefano Pioli, tornato prepotentemente in corsa per il secondo posto, distante attualmente appena un punto.

La qualificazione alla prossima Champions League, visto l’attuale vantaggio di 14 punti sulla quinta posizione del Bologna, non sembra, ad ogni modo, essere assolutamente in discussione. Ciò che preoccupa, ora come ora, è la mancanza di un vero e proprio sistema di gioco che, nascosta nelle passate uscite, sta ora nuovamente inducendo molti tifosi e addetti ai lavori a pensare che la squadra abbia bisogno necessariamente di altri rinforzi.

Rinforzi che, in un passato non troppo lontano, sono stati spesso suggeriti da molti grandi ex del club piemontese, tra cui anche Alessandro Del Piero, i quali, in diverse occasioni, hanno evidenziato le varie lacune che la società dovrebbe colmare per tornare innanzitutto competiva per la vittoria dello scudetto che, ricordiamo, manca all’ombra bianconera della Mole dalla stagione 2019-2020.

Juventus, il grande ex consiglia Allegri: il tecnico toscano ha trovato il Chiesa del futuro

Legato alla Juventus da un contratto che scadrà il 30 giugno del prossimo anno, Massimiliano Allegri ha ricevuto, nelle scorse ore, un graditissimo consiglio di mercato dal suo ex allenatore, Giovanni Galeone il quale, durante un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, avrebbe indicato all’attuale tecnico bianconero un elemento offensivo assai interessante che, per caratteristiche e ruolo, ricorda molto Federico Chiesa.

Un centrocampista offensivo, schierabile all’occorrenza anche come prima punta o come esterno destro di centrocampo, che la Vecchia Signora è pronta ad andare a prendere in Premier League la prossima estate qualora l’ex Fiorentina dovesse lasciare Torino a fine stagione.

Juventus, occhi su Madueke del Chelsea: affare da 25 milioni di euro

Legato al Chelsea da un contratto che scadrà il 30 giugno 2030, Noni Madueke è recentemente finito nella lista dei desideri della Juventus, pronta a fare un tentativo per lui la prossima estate. Consigliato, come detto, a Massimiliano Allegri dal suo ex allenatore, Giovanni Galeone, il duttile giocatore inglese potrebbe trovare in bianconero quella continuità di rendimento fin qui preclusagli al Chelsea.

Una squadra, quella londinese, con la quale il classe 2002 nato a Londra ha sinora giocato complessivamente 19 partite in cui ha messo a referto quattro gol e un assist. Valutato dai Blues intorno ai 25 milioni di euro, la trattativa tra le due società potrebbe decollare nei prossimi mesi. Non ci resta quindi che aspettare per saperne di più.