Bomba Joao Felix, sì al Milan: affare da 40 milioni | Ma Pioli è scontento, sacrificato il pupillo

Milan pronto a ingaggiare Joao Felix: accordo da 40 milioni di euro con l’Atletico Madrid. Sacrificato, però, il pupillo di Stefano Pioli.

Reduce da una formidabile striscia di risultati utili consecutivi fatta di sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove gare di campionato disputate, il Milan di Stefano Pioli si gode il suo straordinario momento di forma e mette nel mirino l’importante match di giovedì sera contro il Rennes di Julien Stephan.

Una sfida, quella contro la formazione francese, valevole per l’andata dello spareggio che mette in palio un posto negli ottavi di finale di Europa League, che i rossoneri saranno ovviamente chiamati a vincere per non dire addio anche all’Europa meno nobile dopo il terzo posto ottenuto nel gruppo F di Champions League.

L’Europa League, infatti, è, insieme alla conquista di un posizionamento Champions, uno degli obiettivi stagionali del Diavolo che, sfumato presto l’intento di ripetere il cammino europeo dello scorso anno, proverà ad arrivare fino in fondo a una competizione nella quale non è mai andato oltre le semifinali.

Semifinali, raggiunte precisamente nelle stagioni 1971-1972 e 2001-2002 in cui i meneghini vennero eliminati, al termine del doppio confronto, rispettivamente dagli inglesi del Tottenham, vittoriosi complessivamente per 3-2, e dai tedeschi del Borussia Dortmund, che trionfarono, invece, col punteggio totale di 5-3.

Milan, Joao Felix può arrivare in estate: affare da 40 milioni di euro

Pagato al Benfica ben 126 milioni di euro nel 2019 dall’Atletico Madrid, Joao Felix potrebbe clamorosamente legarsi al Milan di Gerry Cardinale la prossima estate. Attualmente in prestito al Barcellona del presidente Laporta, l’attaccante portoghese potrebbe firmare per il club rossonero, pronto a investire un qualcosa come 40 milioni di euro per metterlo a disposizione di Stefano Pioli.

Considerato ancora oggi uno dei migliori talenti del calcio europeo, il classe ’99 lusitano potrebbe ritrovare proprio all’ombra rossonera della Madonnina quella continuità di rendimento mai avuta, negli ultimi mesi, né al Chelsea né tantomeno al Barcellona il quale, pur considerandolo centrale nei piani di Xavi, non dovrebbe acquistarlo a titolo definitivo dall’Atletico Madrid.

Milan, Joao Felix se parte Leao: l’ex Lille piace a Barcellona e Paris Saint Germain

Sebbene abbia segnato appena sei gol in 28 presenze stagionali complessive, Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan a fine stagione. Un addio, quello del talento portoghese, che potrebbe concretizzarsi nei prossimi mesi qualora dovesse bussare alla porta di Via Aldo Rossi un club disposto a pagare la clausola da 170 milioni di euro inserita nel nuovo contratto del giocatore in scadenza il 30 giugno 2028.

Una clausola, aumentata di 20 milioni rispetto alla precedente da 150, che, considerando Barcellona e Paris Saint Germain, al momento uniche due squadre seriamente interessate al classe ’99, potrebbe essere pagata solo dai secondi i quali, pronti a salutare Mbappé, ormai a un passo dal Real Madrid, dovrebbero puntare tutto proprio sull’attuale numero dieci del Milan il quale, per sopperire alla sua partenza, dovrebbe, come detto, andare a prendere Joao Felix dall’Atletico Madrid.