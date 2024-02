Non abbiamo mai visto niente del genere | Lotito, conquistato il Bayern Monaco: 50mln per il top player

Nella grande partita tra i biancocelesti e i bavaresi ci sono stati diversi calciatori che hanno davvero impressionato.

Alzi la mano chi, soltanto due mesi fa dopo il sorteggio degli ottavi di Champions League di Nyon, avrebbe scommesso su una possibile vittoria della Lazio contro il Bayern Monaco. Insieme a Copenaghen- Manchester City, infatti, l’incrocio tra i biancocelesti e i bavaresi sembrava quello più squilibrato e con la maggiore differenza di valori in campo.

In due mesi, però, le cose e gli equilibri, soprattutto nel calcio, possono cambiare. Nessuno poteva immaginare, infatti, che il Bayern potesse entrare in una spirale così profonda di crisi, con i calciatori che sembrano non essere più dalla parte del proprio tecnico e Thomas Tuchel che continua ad aver problemi a prendere in pugno la situazione.

Senza dimenticarci, però, che anche la Lazio sembra diversa rispetto a due mesi fa. Nelle ultime settimane, infatti, i biancocelesti hanno ricominciato a vincere, a mettere insieme diversi risultati utili consecutivi e, al netto delle brutte batoste contro Inter e Atalanta, sono tornati a giocare anche bene al calcio.

Unendo questi due fattori, miglior momento stagionale della Lazio e peggiore invece del Bayern, quindi, può venire fuori anche una partita ed un risultato come quello di mercoledì sera. I tedeschi non tirano mai in porta e si affidano soprattutto ad iniziative dei singoli, nonostante mantengono il predominio del gioco e quasi sempre il possesso del pallone.

Lazio-Bayern, alla fine i rimpianti sono biancocelesti

Gli attacchi sono sterili e la Lazio, pian piano, dopo un primo tempo di puro contenimento e prettamente difensivo, prende coraggio. Così, accade che Immobile ed Isaksen facciano impazzire la difesa bavarese, Upamecano non riesca a controllarsi e vada addosso al danese. Rigore ed espulsione. Ciro è glaciale dal dischetto e i padroni di casa passano in vantaggio.

Il Bayern non si disunisce, cerca il pareggio, nonostante l’inferiorità numerica, ma non si rende mai veramente pericoloso. Al contrario la Lazio, invece, va per ben due volte vicina al gol con Felipe Anderson e Pedro. Alla fine i capitolini recriminano addirittura per un vantaggio che poteva essere più ampio e questo rende l’idea dell’impresa compiuta dai biancocelesti mercoledì sera.

Gila, prestazione super e interesse del Bayern

Prestazione super di tutti i calciatori della Lazio, ma hanno impressionato soprattutto Mario Gila e Matteo Guendouzi. Il centrale spagnolo, acquistato dal Real Madrid nell’estate 2022 per circa sei milioni di euro, dopo una prima stagione in cui veniva considerato poco da Sarri, ora è diventato un titolare inamovibile, grazie anche ai problemi muscolari di Romagnoli e Patric e allo stato di forma non ottimale di Casale.

Il classe 2000 iberico ha mostrato sempre grande attenzione e applicazione contro il Bayern, tanto da uscire all’81’ da eroe assoluto, stremato e acciaccato. Prestazione talmente tanto super che non è sfuggita ai dirigenti bavaresi che ora lo vogliono portare in Germania durante la prossima estate (50 mln la valutazione che fa Lotito). I contatti col presidente sono già avviati e la trattativa può partire.