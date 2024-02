De Rossi ha dato l’ok | Clamoroso Marotta, pianificata la prossima stagione: con lui Frattesi diventa un fuoriclasse

L’amministratore delegato dell’Inter continua a muoversi per la prossima stagione e per migliorare ancora di più la squadra.

Dopo la sua prima deludente esperienza in panchina con la Spal nella passata stagione, conclusa con l’esonero, Daniele De Rossi ha avuto la fortuna di avere abbastanza presto la sua seconda possibilità. Un’opportunità non come tutte le altre e che lo ha portato direttamente sulla panchina della Roma, squadra del suo cuore e per cui ha giocato tutta la carriera.

L’eredità di José Mourinho era ed è qualcosa di abbastanza pesante da assumersi, soprattutto nel cuore dei tifosi che non hanno mai smessi di amare lo Special One, almeno la maggior parte di essi. Questo nonostante al posto del portoghese sia arrivato il secondo calciatore più amato della storia giallorossa.

Senza far troppa leva sul passato e sui sentimenti, però, Daniele si è subito calato nella parte ed ha preferito il lavoro, ma soprattutto le sue idee che lo stanno accompagnando in questa sua avventura romanista. Idee fresche, idee di gioco e di progetto, idee che non possono essere più lontane da quelle che aveva sviluppato Mourinho nei suoi anni di Roma.

Attaccare gli spazi, avere uno spirito propositivo, aggredire gli avversari, non speculare sul gioco altrui e preferire il possesso palla. Questo quello che si è visto in queste prime uscite stagionali della Roma di De Rossi che ha conquistato tre vittorie nelle prime tre gare, prima di perdere contro l’Inter per 4-2.

Roma, sconfitta con segnali positivi

La prima sconfitta di De Rossi sulla panchina della Roma, però, ha lasciato impressioni più che positive ed un’idea di quanto questa Roma abbia le idee chiare. Due gol per ribaltare il vantaggio iniziale di Acerbi ed un primo tempo che ha visto una squadra mettere in difficoltà l’Inter come forse nessuno aveva fatto in questa stagione.

Nel secondo tempo i nerazzurri sono usciti alla distanza e la Roma ha fatto qualche errore, soprattutto a livello di disattenzioni difensive, che è costato caro. L’Inter ha portato a casa la partita e i tre punti, ma in casa giallorossa le sensazioni continuano ad essere più che positive soprattutto per il prosieguo della stagione.

Marotta chiama De Rossi, vuole Saralegui

Proprio il match tra Roma e Inter è stata però l’occasione di un contatto diretto tra Beppe Marotta, amministratore delegato interista, e Daniele De Rossi. No, non è per la panchina dei nerazzurri che al momento è ben salda nelle mani del tecnico piacentino, ma per un classe 2003 di proprietà del Boca Juniors che l’allenatore della Roma conosce molto bene, avendolo visto crescere quando giocava da quelle parti.

Si tratta del centrocampista Jabes Saralegui che, come riporta il giornale argentino Elcrackdeportivo, interessa tantissimo all’Inter. Giocatore moderno ed europeo, con un fisico importante che gioca prevalentemente a due tocchi, viene valutato però dal Boca 15 milioni di dollari. Una cifra importante che Marotta proverà ad abbassare per portare a Milano, sponda nerazzurra, l’ennesimo calciatore argentino.