È spaventoso: avrà preso 15kg | Neymar come Ronaldo, spunta il frame inquietante: ingrassato e irriconoscibile

Dopo il terribile infortunio subito durante un match con la maglia della Nazionale brasiliana spunta una foto alquanto preoccupante.

Non c’è pace per Neymar. Il fuoriclasse brasiliano negli ultimi anni ha vissuto uno scorcio di carriera costellata da enormi problemi tra tremendi e continui infortuni e rendimento in campo che non è più quello di una volta. Ora, sui social, spunta anche un’immagine che fa preoccupare tutti i suoi tantissimi fan in giro per il Mondo.

Come tutti sappiamo, il 17 ottobre scorso, nella sfida tra il suo Brasile e l’Uruguay, valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026, l’ex Barcellona e Paris Saint Germain è uscito in barella e tra le lacrime. Questo aveva fatto capire già la gravità dell’ennesimo infortunio della sua carriera. Il responso, arrivato qualche ora dopo, fu terribile: rottura del legamento crociato anteriore e del menisco del ginocchio sinistro.

Una botta tremenda arrivata dopo tante altre che negli ultimi anni ne hanno costellato la carriera. I tempi di recupero stimati sono di sei sette mesi, ma difficilmente Neymar Jr. potrà tornare a giocare prima della prossima stagione. Questo significa per lui, quindi, oltre ad aver saltato la fine dello scorso campionato dell’Al-Hilal, sua nuova squadra, anche saltare metà della nuova stagione, ma soprattutto la Copa America con il suo Brasile.

Dopo gli anni strepitosi al Santos e al Barcellona, O’ Ney ha dovuto purtroppo far fronte ad una marea di infortuni e problemi fisici. Prima i tanti guai al metatarso del piede, poi gli infortuni più seri che ogni stagione gli hanno fatto saltare i mesi più importanti e decisivi.

Naymer e i dubbi sul suo futuro

Un paio di anni fa arrivò il grave infortunio alla caviglia che ne ha condizionato l’ultima parte della sua esperienza al Paris Saint Germain. Ora, quest’altra mazzata incredibile. Neymar, arrivato ormai alla soglia dei 32 anni, è stato di certo un meraviglioso campione che, però, ha avuto un difetto, o almeno questo è quello che gli è stato sempre attribuito.

Secondo i più, infatti, l’attaccante brasiliano, come tanti altri suoi connazionali in passato, non ha praticato sempre una vita da professionista al 100%, sia sul campo di allenamento che nella vita privata. Proprio per questo motivo, quindi, quest’ultimo bruttissimo incidente potrebbe anche segnare la fine della sua carriera, soprattutto se non verrà affrontata una riabilitazione dura con costanza ed impegno.

Neymar, la foto che preoccupa i fan

Chi lo conosce e lo sta seguendo parla di un inter riabilitativo pieno di impegno, fatica e sudore e di un uomo che ce la sta mettendo davvero tutta per tornare a giocare a calcio, ma soprattutto a farlo in maniera seria per essere più forte di prima. Neymar ha in testa il Mondiale del 2026 con la maglia del suo Brasile e, anche se un po’ lontano nel tempo, è quello il suo obiettivo più grande.

Nelle ultime ore, però, sui social sta circolando una foto che è diventata virale sul web e preoccupa i suoi tanti fan ed estimatori. L’account X di Out Of Contest Football, profilo da 4 milioni di follower, ha pubblicato una foto di Neymar che si appresta a scendere sul campo di allenamento. La sua forma però non è propriamente quella che verrebbe definita smagliante. Il fuoriclasse brasiliano, infatti, appare ingrassato di oltre dieci chili. Non sappiamo quanto sia veritiera questa immagine, ma l’allarme tra i suoi sostenitori è altissimo.