UFFICIALE: Osimhen non torna a Napoli | Non è mai salito sull’aereo di ritorno: niente Genoa, comunicato in arrivo

Slitta il ritorno di Victor Osimhen a Napoli: non è mai salito sull’aereo di ritorno. Il mistero si infittisce.

I miglioramenti c’erano stati e la squadra sembrava aver assimilato alla perfezione i nuovi dettami tattici dell’allenatore. La sconfitta di San Siro, però, spinge nuovamente il Napoli nella bufera e allontana sempre più l’obiettivo minimo stagionale: la qualificazione alla prossima Champions League.

Dopo la pesante sconfitta di Torino, subita ad inizio 2024, Walter Mazzarri aveva deciso di cambiare ed il passaggio alla difesa a tre aveva aiutato la squadra ad essere più compatta, ma soprattutto a subire meno reti e meno azioni offensive delle avversarie.

Erano così arrivate le vittorie in campionato contro Salernitana e Verona, il pareggio a reti bianche, ma in emergenza piena, all’Olimpico contro la Lazio e la discreta figura fatta in Supercoppa Italiana, con il 3-0 imposto alla Fiorentina e la sconfitta di misura contro l’Inter, arrivata soltanto al 90, ma con un uomo in meno da più di mezz’ora.

Insomma, la squadra aveva subito soltanto tre gol e sembrava decisamente più quadrata. Miglioramenti che, a dire la verità, si sono visti anche nell’ultima sfida di campionato contro il Milan che, però, ha portato ad una sconfitta sanguinosa che allontana ulteriormente il Napoli dal quarto posto, ora addirittura distante sette punti e con l’Atalanta che continua a volare.

Osimhen per risolvere la sterilità offensiva

Ai problemi difensivi sembra che quantomeno Walter Mazzarri sia riuscito a mettere una pezza, ma il grosso deficit, ormai da un po’ di tempo, è rappresentato dalla sterilità offensiva della squadra. Il Napoli non segna più e questo stona davvero tanto con il calcio champagne che Spalletti era riuscito a dare alla sua squadra soltanto pochi mesi fa.

Nelle ultime sette giornate di Serie A, infatti, i partenopei sono riusciti a mettere a segno la miseria di quattro reti, tutte nelle gare contro Verona e Salernitana, restando a secco per ben cinque partite. Un problema che Mazzarri spera di risolvere con il rientro di Victor Osimhen che nei prossimi giorni sarà di ritorno a Napoli dopo la finale persa in Coppa d’Africa con la sua Nigeria.

🔵 NAPOLI Victor #Osimhen non è a Castel Volturno. Sarebbe dovuto arrivare questa mattina alle 8.20 da Istanbul (volo atterrato in anticipo alle 7.54). Ha perso la coincidenza che da Istanbul lo avrebbe riportato a #Napoli a causa di alcuni ritardi. pic.twitter.com/vBDpZ5y4jf — Salvatore Amoroso (@salv_amoroso) February 15, 2024

Napoli, Osimhen perde la coincidenza: slitta il ritorno

Secondo quanto riportato da Salvatore Amoroso (caporedattore di SpazioNapoli), sarebbe slittato il ritorno di Osimhen a Napoli a causa di una coincidenza persa.

Ora il suo impiego per la partita contro il Genoa sembra decisamente impossibile.