Ritorna? Sì, l’anno prossimo | Pioli come Mourinho: pazienza finita con l’ex pupillo, arriva l’annullamento del contratto

Finita la pazienza in casa Milan, il rinnovo è da escludere per il giocatore troppo spesso in infermeria, ecco di chi si tratta

Dal pareggio sul campo della Salernitana ultima in classifica il Milan ha intrapreso un ruolino di marcia da Scudetto. In occasione di quel passo falso la panchina di Stefano Pioli è stata messa in discussione, con i primi nomi in ballo per sostituirlo dalla prossima estate e con addirittura l’idea di un traghettatore come Ignazio Abate sino al termine della stagione in corso. In quel momento difficile il gruppo si è compattato intorno al tecnico emiliano e ha iniziato a macinare punti.

Quattro vittorie e un pareggio nelle ultime cinque partite e il secondo posto a un passo, approfittando dei recenti stop della Juventus. Se la capolista Inter continua a inanellare vittorie e corre spedito verso la conquista della Seconda stella, i cugini del Milan sono in crescita e provano a rendere orgogliosi i propri tifosi.

Nello scorso weekend sono arrivati tre punti importanti nello scontro diretto contro il Napoli a San Siro, deciso dalla rete di Theo Hernandez che ha indirizzato a favore dei rossoneri una partita sempre in equilibrio.

La qualificazione alla prossima Champions sembra essere stata messa in cassaforte dato che il quinto posto, occupato dal sorprendente Bologna di Thiago Motta, dista ben tredici punti, un vantaggio considerevole che può consentire alla squadra di Pioli di concentrarsi sull’Europa League.

Inizia la fase finale dell’Europa League, il Milan vuole arrivare a giocarsi il titolo

Contro il Rennes il doppio scontro che vale il passaggio agli ottavi di finale in una competizione in cui gli avversari sono molto tosti, dal Liverpool al Bayer Leverkusen, in testa rispettivamente alla Premier League e alla Bundesliga. Ma la storia europea del club rossonero spinge a non sentirsi inferiori a nessuno.

Nel match che vedrà il Milan affrontare i francesi Pioli dovrà fare a meno di Simon Kjaer che ha subito un piccolo fastidio muscolare domenica. Gli esami clinici a cui si è sottoposto hanno escluso alcun tipo di complicazione ma il difensore danese sarà risparmiato.

Kjaer e il suo rinnovo di contratto annullato

Non è la prima volta che il centrale presenta dei problemi fisici e questo fattore può influire sul rinnovo del contratto, che al momento sembra molto difficile. Intanto Pioli si può consolare con il rientro in gruppo di Thiaw.

Nell’inedito ruolo di centrale, al fianco di Gabbia, dovrebbe essere schierato Theo Hernandez. Questo il probabile accorgimento tattico del tecnico per fronteggiare le incursioni dell’ostico club transalpino.