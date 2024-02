Incredibile Allegri: il giornalista su Sky gli chiede scusa | Rivolta dell’Inter sui social: “roba da vomito”

La brutta sconfitta casalinga contro l’Udinese allontana definitivamente i sogni scudetto della Juve, intanto c’è chi si scusa con Max.

Una sconfitta casalinga inaspettata, ma soprattutto praticamente decisiva per allontanare definitivamente la Juventus da quello che fino a pochi giorni fa poteva essere considerato un obiettivo: lottare fino all’ultima giornata per contendere lo Scudetto all’Inter.

Dopo la trasferta di Lecce, ed il contemporaneo rinvio di Inter-Atalanta a causa della Supercoppa Italiana che si stava disputando in Arabia Saudita, i bianconeri avevano superato i nerazzurri in classifica conquistando un primo posto che in Serie A non raggiungevano dall’agosto 2020 (data dell’ultimo dei nove scudetto consecutivi portati a casa dalla Juve).

I bianconeri si apprestavano ad affacciarsi allo scontro diretto, di soli quattordici giorni dopo, da primi in classifica anche se con gli avversari che avevano giocato una partita in meno. Da quel momento in poi, però, la Juventus ha invertito tragicamente la rotta e ha conquistato soltanto un punto in tre partite.

Il pareggio casalingo contro l’Empoli per 1-1, arrivato però giocando per gran parte del match in inferiorità numerica, la sconfitta nel derby d’Italia proprio contro l’Inter e la sconfitta nel posticipo del lunedì sera contro l’Udinese che è anche soltanto la terza stagionale, ma la seconda consecutiva. Il match contro i friulani è stato davvero deludente e fa venire il dubbio che la squadra possa essere evaporata una volta vista crollare l’ambizione ed il sogno Scudetto.

La sconfitta contro l’Udinese ed il mantra di Allegri

Il campionato, però, è ancora lungo anche se l’Inter ha continuato a vincere ininterrottamente ed ora ha ben sette punti di vantaggio sulla Juventus, seconda in classifica, ma con una partita in meno. Insomma, il Tricolore sembra aver preso la strada della Milano nerazzurra, ma Massimiliano Allegri non fa drammi e continua a vedere il bicchiere mezzo pieno.

Nelle interviste post partita di Juventus-Udinese, infatti, ha voluto tranquillizzare tutti e lo ha fatto ripetendo quello che ha ripetuto per tutto l’anno. “Il vero obiettivo della Juve è di tornare in Champions League ed ora dobbiamo soltanto concentrarci per fare i punti necessari per raggiungere questo obiettivo”. Niente drammi, insomma, se lo Scudetto è ormai andato, ma soltanto il pensiero di arrivare tra le prime quattro.

Lo hanno detto davvero pic.twitter.com/EtI8DF63be — DOC (@drewnerazzurro) February 12, 2024

Le “scuse” a Max e la furia degli interisti

Fabio Tavelli conduttore di Sky Sport che era in studio durante l’intervista post partita a Max Allegri, nell’approfondimento dopo il match tra Juventus e Udinese, si è rivolto al tecnico livornese pronunciando delle parole che hanno spiazzato un po’ tutti. Parole di “scuse” per aver messo pressione, in nome di tutti i giornalisti e gli addetti ai lavori, ai bianconeri, parlando di Scudetto e di lotta con l’Inter.

Sul web si è scatenata l’ironia per quanto successo e per queste parole. Ironia soprattutto da parte dei tifosi interisti che hanno commentato e repostato in massa, soprattutto su X, il momento in cui Tavelli rivolge le sue scuse ad Allegri. I commenti stizziti degli interisti non sono mancati con qualcuno che in maniera abbastanza netta ed inequivocabile ha scritto: “Roba da vomito”.