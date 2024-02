Inzaghi, sorprendente dietrofront in Champions | Mkhitaryan escluso dalla lista: colpa del ‘ricambio generazionale’

Mkhitaryan costretto allo stop, la scelta tecnica di Inzaghi stupisce tutti, all’ex Roma è preferito un altro centrocampista che chiede più spazio

Inter che viaggia spedita verso la conquista dello Scudetto e della Seconda stella. La vittoria all’Olimpico contro la Roma e la concomitante sconfitta della Juventus tra le mura amiche per mano dell’Udinese porta i nerazzurri a prendere il largo in vetta alla classifica con un potenziale +10 di vantaggio in caso di successo nel recupero contro l’Atalanta che si disputerà a fine febbraio dopo l’ottavo di finale di Champions League contro l’Atletico Madrid.

Un centrocampo tra i più completi d’Europa con molte soluzioni a disposizione di mister Simone Inzaghi che dovrà fare ricorso a tutti gli uomini in rosa dati gli impegni ravvicinati di questo mese di febbraio e, nel caso di passaggio ai quarti, anche nel mese successivo.

Il vantaggio sulle rivali in campionato consente di concentrarsi sull’impegno europeo, con la speranza di bissare il cammino che ha portato l’Inter a giocarsi la Coppa contro la corazzata Manchester City lo scorso giugno, in una finale giocata alla pari.

Una mediana di grande qualità, grazie al dinamismo di Barella e alla sapiente regia di Calhanoglu, rigenerato da questo nuovo ruolo e dall’intuizione del suo tecnico che lo ha arretrato rispetto alla posizione che occupava al Milan.

Frattesi recupera dall’infortunio e chiede di giocare di più

A completare il reparto Inzaghi ha spesso preferito come titolare Mkhitaryan ma il reintegro di Daniele Frattesi dall’infortunio potrebbe far cambiare le gerarchie.

Il giocatore azzurro scalpita e chiede più spazio, dato l’importante contributo che ha fornito anche in fase realizzativa quando è stato chiamato in causa con quattro reti realizzate in poco più di 1000 minuti di utilizzo, una media di tutto rispetto.

Frattesi possibile titolare contro la Salernitana

Potrebbe partire dal primo minuto venerdì contro la Salernitana, fanalino di coda che farà visita a San Siro con un nuovo allenatore, Fabio Liverani, subentrato all’esonerato Pippo Inzaghi che non ha quindi la possibilità di sfidare di nuovo suo fratello.

Dato l’impegno sulla carta abbordabile e l’imminente ottavo di finale di Champions, il tecnico nerazzurro potrebbe optare per fare delle rotazioni e schierare molti panchinari. L’apporto di Daniele non si farà attendere e questo potrà mettere ancora di più in crisi Simone in vista dell’impegno europeo di settimana prossima.