Hai fatto male i conti, lui viene con noi | Marotta si scaglia contro Giuntoli: guerra dichiarata per mister X

Ancora un Derby d’Italia anche sul mercato tra le due rivali storiche che continuano a farsi la guerra anche sul mercato.

I punti persi dalla Juventus nelle ultime tre partite, tra cui anche quelli nello scontro diretto di una decina di giorni fa, hanno un po’ smorzato il duello ed il clima infuocato che si stava creando per la lotta al titolo e che molti immaginavano potesse durare fino al termine della stagione.

Il Derby d’Italia tra Inter e Juventus, però, vive e resiste al di là della classifica stagionale o di un anno rispetto all’altro. Quella tra i nerazzurri e i bianconeri è la rivalità più grande del calcio italiano e prescinde dalle vittorie e dai trofei. L’odio sportivo e calcistico tra le due squadre, infatti, è nato nei decenni scorsi ed è cresciuto ancora di più dopo Calciopoli e l’eterna diatriba di quello Scudetto del 2006 vinto dalla Juve, ma poi assegnato in Tribunale all’Inter.

Quella tra Inter e Juventus è anche la partita più giocata in assoluto in Serie A. Una rivalità, quindi, che va al di là dei 90′ più recupero in cui le due squadre si incontrano sul terreno di gioco, almeno due volte l’anno. Il Derby d’Italia, infatti, è molto di più ed è anche e soprattutto sfottò tra tifosi, chiacchiere da bar, dichiarazioni a distanza di calciatori, allenatori e dirigenti delle due squadre, ma anche sfide di calciomercato.

Nel corso degli anni, infatti, le due squadre non hanno mai lesinato di farsi la guerra anche in sede di calciomercato, ma soprattutto hanno spesso comprato calciatori dalla società rivale, quando una delle due si trovava in condizioni critiche o di difficoltà, o semplicemente con in casa calciatori che non rendevano o non volevano rinnovare. Come dimenticare, per esempio, a metà degli anni 2000, i casi Cannavaro, Vieira ed Ibrahimovic.

Mercato, ecco gli ultimi Derby d’Italia

Venendo ad un passato più recente, invece, le due società sono stati spesso contemporaneamente sugli stessi obiettivi di mercato. Per Vlahovic, ad esempio, a gennaio 2022, la Juventus anticipò tutti, Inter compresa. Qualche anno prima, invece, nell’estate 2019, i bianconeri provarono ad inserirsi nella corsa a Lukaku, ma il belga alla fine scelse i nerazzurri. Sempre sul bomber, ora alla Roma, come dimenticare, invece, la chiamata della Juve durante la scorsa estate che fece saltare il suo terzo ritorno in nerazzurro.

Poi ci sono stati i casi Barella, acquistato dall’Inter nell’estate 2019, ma corteggiato anche dalla Juve, e Kulusevski, che sembrava vicino ai nerazzurri, ma poi fu preso dalla Juve a gennaio 2020. E, infine, Gleison Bremer. Il difensore brasiliano aveva da tempo un accordo con l’Inter, ma i nerazzurri avevano problemi di liquidità, tardarono a chiudere e, nel luglio 2022, arrivò la Juventus e se lo portò a casa per circa 50 milioni di euro.

Mercato, Derby d’Italia per Jack Bonaventura

Ora, la sfida è tra Giuntoli ed il duo Marotta-Ausilio ed il prossimo obiettivo comune porta il nome di Giacomo Bonaventura. Nonostante la sua età, 35 anni ad agosto, infatti, Jack è ancora un calciatore capace di fare la differenza in Serie A e le due squadre vorrebbero assicurarselo per aggiungere qualità, esperienza e carisma alla propria rosa.

L’attuale trequartista della Fiorentina fu vicino all’Inter nell’estate del 2014, ma poi, un altro derby di mercato, questa volta quello di Milano, lo vide approdare al Milan con il blitz decisivo di Adriano Galliani durante le ultime ore della sessione estiva di calciomercato. Marotta, questa volta, non vuole farselo scappare e sta cercando di fare lo scatto decisivo per battere in volata Cristiano Giuntoli.