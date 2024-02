Clamoroso in Serie A: torna Rodrigo Palacio | Sarà allenatore della sua ex squadra: firma sul contratto l’1 luglio

L’ex attaccante di Inter, Bologna e Genoa sta per intraprendere la carriera da allenatore e sarebbe già nei pensieri di una sua ex società.

Una carriera importante vissuta tra l’Argentina e l’Italia. Nato e cresciuto calcisticamente nella sua Terra, ma italiano d’adozione, tanto da essere rimasto nel nostro Paese anche dopo aver appeso gli scarpini al chiodo. Un amore, quello con la nostra Nazione, nato nel 2009, ma che dura ancora oggi.

Nella sua carriera ha vinto poco e soltanto in Argentina. Tre campionati, una Copa Libertadores, una Copa Sudamericana e tre Recope Sudamericane. Quello che resta di Rodrigo Palacio, però, è l’amore immenso e sconfinato che gli hanno voluto – e continuano a volergliene- tutti i tifosi delle squadre in cui ha giocato, sia in Argentina che in Italia.

Huracan, Banfield, Boca Juniors – gli anni più vincenti e proficui dal punto di vista realizzativo – in Argentina. Poi, come detto, nell’estate del 2009 l’arrivo in Italia dove veste per tre stagioni la maglia del Genoa, per cinque quella dell’Inter, per quattro quella del Bologna ed infine per una quella del Brescia, squadra con cui chiude la sua carriera in Serie B nella stagione 2021/2022.

Ben 230 gol in carriera, 97 in Serie A e, come detto, la stima ed il bene di tutti i tifosi con i quali ha legato in maniera indissolubile. Don Rodrigo o El Trença, come veniva soprannominato tra Argentina e Italia, è stato anche il più anziano giocatore della storia del Bologna ad aver realizzato un gol, nonché il calciatore più anziano in assoluto ad aver realizzato – sempre con la maglia dei felsinei – una tripletta in Serie A.

Palacio, gli anni all’Inter e quel gol di tacco nel derby

Mezza punta molto dotata tecnicamente, ha sempre preferito agire dietro o affianco ad una prima punta, ma ha giocato anche da centravanti atipico con Walter Mazzarri nell’Inter. Non a caso, in quella stagione, 2013-2014, realizzò ben 17 gol in Serie A, record personale in nerazzurro e in Italia inferiore solo ai 19 del 2011-2012 realizzati con la maglia del Genoa.

Le sue quattro stagioni all’Inter, dal 2012 al 2017, coincidono con gli anni più bui e difficili della storia recente del club nerazzurro. Sono anni in cui la squadra milanese non riesce mai a qualificarsi per la Champions League e cambia allenatori in continuazione. Da Stramaccioni a Mazzarri, da Roberto Mancini a De Boer e Stefano Pioli. Tanti allenatori, pochi risultati. Poco importa. Lui resta e resterà per sempre nel cuore dei tifosi anche e soprattutto per un gol di tacco realizzato al Milan in un derby del dicembre 2013. Rete che arrivò al 90′ e regalò la vittoria alla Beneamata.

Palacio, dal basket alla carriera da allenatore

Nell’estate del 2022, dopo un’esperienza poco positiva in Serie B al Brescia, come detto, decide di dire addio al calcio giocato, ma resta in Italia e approda nel mondo del basket. A settembre dello stesso anno firma con la Polisportiva Garegnano, club che milita nella Serie D lombarda. Nel frattempo, Palacio, studia anche per diventare allenatore di calcio.

Un’indiscrezione lo vuole nel mirino del Bologna di Joe Saputo come probabile successore di Thiago Motta che, quasi sicuramente, dirà addio agli emiliani dopo questa stagione. Rodrigo Palacio tornerebbe così in un club dove è stato amato e coccolato e sarebbe pronto a proseguire sulla falsariga dello straordinario progetto tecnico intrapreso dall’allenatore italo-brasiliano.