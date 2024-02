Si è rotto il crociato? Sono sicuro di recuperarlo | Allegri in versione santone: ha chiesto a Giuntoli un ‘infortunato cronico’

L’infortunio al crociato non ha diminuito l’interesse da parte di Allegri che spinge Giuntoli a regalargli il forte terzino, pronto a tornare in campo

La preparazione atletica della Juventus quest’estate ha tenuto conto della mancanza di competizioni europee, condizione a cui il club bianconero non era più abituato. Una rosa chiamata a dover disputare meno partite e a concentrare i propri sforzi fisici e mentali sul campionato, con l’obiettivo iniziale di qualificarsi alla prossima Champions League, pratica già archiviata a metà febbraio grazie a un ruolino di marcia superiore alle aspettative.

Se le speranze di Scudetto sembrano adesso ridotte al lumicino, non va sminuito il rendimento della squadra che ha saputo tenere testa a un Inter in stato di grazia sino allo scontro diretto di dieci giorni fa e con una media punti di alto livello.

Nella stagione in corso gli infortuni non hanno colpito eccessivamente lo spogliatoio, a differenza di quanto successo un anno fa. Nonostante questo Allegri deve fare a meno di un terzino affidabile come Mattia De Sciglio e deve centellinare il minutaggio di un uomo di qualità come Federico Chiesa.

L’attaccante italiano deve convivere con continui acciacchi fisici ma quando scende in campo dà sempre il massimo per la maglia e i colpi sono quelli di un giocatore importante. Il tecnico livornese vuole preservarlo anche in vista degli Europei di giugno, dove proverà a bissare le prestazioni eccelse con cui ha contribuito al trionfo nel 2021.

Dodò torna in campo, rientro importante in casa Fiorentina

Un altro grande talento è il terzino brasiliano, classe ’98, Dodò, uscito in lacrime cinque mesi fa nello scontro tra Fiorentina ed Atalanta per la rottura del legamento crociato che ha comportato l’operazione immediata e la lunga riabilitazione.

Finalmente il giocatore è pronto a ritornare in campo già dalla prossima domenica nel derby toscano che vedrà la Viola impegnata ad Empoli, sul campo degli azzurri rigenerati dalla cura Davide Nicola e capaci di sbancare l’Artemio Franchi all’andata.

Dodò e la sua possibile partenza, l’inserimento della Juventus

La Fiorentina ha però trovato un degno sostituto. Nel frattempo, infatti, è esploso Kayode, autore di pregevoli prestazioni. Per Vincenzo Italiano quindi la difficile scelta su chi far schierare come titolare, anche se la compresenza di due talenti è comoda proprio adesso che, oltre al campionato, la squadra dovrà affrontare la fase finale di Conference League.

Non è da escludere che, di fronte a un’offerta ritenuta congrua, la proprietà decisa di cedere Dodò la prossima estate, consapevole di avere in casa chi può essere impiegato in quella zona del campo. La Juventus potrebbe inserirsi e intraprendere una trattativa.