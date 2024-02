Nessuna paura, cambia modulo proprio contro il Bayern | Sarri, lampo di genio: si va in campo con le due punte

Il tecnico laziale, in vista dell’andata degli ottavi di finale di Champions League, potrebbe cambiare modulo e sistema di gioco.

Messi da parte i festeggiamenti per il traguardo storico raggiunto da Ciro Immobile, che ha toccato 200 gol in Serie A nella vittoria della Lazio in quel di Cagliari, il club biancoceleste è chiamato all’impegno più difficile, e per certi versi proibitivo, della stagione.

L’euforia per il passaggio del turno e la qualificazione agli ottavi di Champions League, infatti, fu un po’ smorzata a metà dicembre per un sorteggio non proprio fortunato. La Lazio, infatti, nell’urna di Nyon, ha pescato i Campioni di Germania in carica del Bayern Monaco e per quasi tutti può considerarsi già spacciata.

Le partite, però, sono tutte da giocare e il periodo non positivissimo di un Bayern che sembra in crisi di identità e con parecchi giocatori di livello out per infortunio, può accendere delle piccole speranze in casa Lazio. Speranze su cui deve per forza di cose aggrapparsi Maurizio Sarri.

Il tecnico toscano, però, a sua volta, per la sfida di andata contro i bavaresi, in programma mercoledì sera all’Olimpico, non potrà disporre di uomini importanti della sua rosa. Mancheranno infatti Zaccagni e Patric, ancora alle prese con i rispettivi infortuni, ma quasi sicuramente non sarà del match nemmeno Nicolò Rovella.

Tegola Rovella, ecco chi al suo posto

Il centrocampista classe 2001, che già aveva saltato per squalifica l’ultimo match di campionato a Cagliari, si è fermato nelle ultime ore a causa di un problema muscolare. Da Formello non arrivano buone notizie e quasi sicuramente Rovella sarà costretto a rinunciare alla grande partita contro il Bayern Monaco.

L’ex Juventus era ormai diventato fondamentale nelle idee tattiche di Sarri ed è a tutti gli effetti il ragionatore e vertice basso di un centrocampo a tre. Non avendo un suo sostituto naturale, quindi, l’allenatore biancoceleste sta pensando ad un cambio modulo con Vecino a sostituire, almeno numericamente Rovella.

Lazio-Bayern, ecco l’idea di Sarri

L’idea di Sarri sarebbe quella di schierare Vecino e Guendouzi davanti alla difesa e di adottare una sorta di 4231 che può mettere in difficoltà il Bayern Monaco come si è visto altre volte in stagione. Ad avanzare il proprio raggio d’azione in campo sarebbe Luis Alberto che agirebbe dietro a Immobile, come avveniva in passato con Simone Inzaghi.

A spingere sui lati, infine, ci penseranno Felipe Anderson ed uno tra Pedro ed Isaksen, con il primo favorito sul secondo per la sua esperienza internazionale e per l’abitudine nel giocare determinate partite così importanti e pesanti. Sarri cambia, quindi, per cercare di rendere possibile quello che al momento sembra impossibile.