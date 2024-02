Siete in difficoltà? Torno a darvi una mano | UFFICIALE: controtradimento in Serie A, ritorna alla base fino a giugno

Un calciatore di Serie A torna in quella che è stata casa sua per dare una mano in questa seconda parte di stagione.

Sono ormai passate circa due settimane dalla chiusura della sessione invernale di calciomercato. Una finestra che non ha visto grossi stravolgimenti, soprattutto a livello economico, e che ha vissuto qualche colpo di scena soltanto negli ultimi giorni.

Il Napoli con gli acquisti di Dendoncker, Traoré, Mazzocchi e Ngonge e la Roma con gli arrivi di Huijsen, Baldanzi e Angelino sono state le squadre più attive tra le big del nostro campionato, mentre la Juventus ha sorpreso tutti con il colpo finale che ha portato a Torino, in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 49 milioni di euro, il centrocampista argentino, Carlos Alcaraz.

Grossi movimenti, invece, hanno scosso il mercato delle squadre in lotta per la salvezza. L’Empoli con Niang, Zurkowski e Cerri, il Cagliari con Gaetano e Mina, ma soprattutto il Verona e la Salernitana hanno cambiato radicalmente la propria rosa. Il mercato dei granata, ultimi ed in grossa difficoltà di classifica, è continuato ben oltre l’1 febbraio e ha visto l’arrivo degli svincolati, Jerome Boateng e Kostas Manolas.

Due grossi nomi, soprattutto due stelle del passato, per una difesa che, almeno fino a qualche anno fa, poteva essere considerata tra le più forti d’Europa. Così come dimostrato dalla Salernitana, quindi, il mercato non si ferma mai, con alcune squadre che continuano ad attingere dalla lunga lista degli svincolati.

Mercato, Rog ceduto in prestito dal Cagliari

Non era svincolato, ma è comunque stato ceduto e ufficializzato nelle ultime ore, invece, Marko Rog. Il centrocampista croato passa dal Cagliari alla Dinamo Zagabria con la formula del prestito secco fino al prossimo giugno.

Il classe 1995 torna quindi in Croazia e torna alla Dinamo, club in cui aveva militato già nella stagione 2015/2016. Nell’estate del 2016 Rog fu acquistato dal Napoli che spese poco più di 13 milioni di euro per assicurarselo. Centrocampista in rampa di lancio e dalla tecnica sopraffina, non trovò però molto spazio in Campania e nell’estate del 2019, dopo un prestito di sei mesi al Siviglia, si trasferì al Cagliari.

Rog, dalla sfortuna al ritorno alla Dinamo

In Sardegna, invece, Rog ha fatto molto bene, ma nello stesso tempo ha avuto tanta sfortuna. Due rotture dei legamenti crociati del ginocchio, prima quello destro nell’estate 2020, poi quello sinistro l’estate scorsa. Il croato quando ha potuto ha messo in mostra tutta la sua classe con la maglia rossoblù e nella scorsa stagione è stato fondamentale nella rincorsa alla promozione in Serie A. Ora, passa in prestito per sei mesi alla Dinamo Zagabria.

Questo il comunicato con cui i croati annunciano il ritorno di Rog: “Lo ricordiamo per la grande energia e l’entusiasmo che trasmetteva ai compagni, lo ricordiamo anche come uno dei protagonisti della volata della Dinamo verso la Champions League, e nonostante non sia un classico attaccante, lo ricordiamo anche per i suoi calci di punizione. Marko Rog, è tornato questo lunedì al suo club preferito dopo una periodo di sette anni e mezzo di assenza. Rog è arrivato dal Cagliari in prestito fino alla fine dell’anno solare. La sua carriera è stata ostacolata dagli infortuni, ma crediamo che si riprenderà il prima possibile e tornerà ancora più forte di prima alla Dinamo. Caro Marko, bentornato nella tua casa!”