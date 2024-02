Lotito, PEC dall’Arabia: proposto lo scambio con Ciro Immobile | La numero 9 avrà un nuovo proprietario

Il Capitano biancoceleste, che ha appena raggiunto il traguardo dei 200 gol in Serie A, è ancora molto richiesto dai club sauditi.

Il miglior marcatore della storia della Lazio considerando tutte le competizioni, coppe comprese. L’unico nella storia della Serie A ad aver vinto per quattro volte la classifica dei capocannonieri. Insieme ad Higuain, il recordman di gol in una singola stagione di Serie A (36 reti realizzate nella stagione 2019/2020).

Avrete senz’altro capito che stiamo parlando di uno dei bomber più prolifici del nuovo Millennio: Ciro Immobile. Il Capitano della Lazio nell’ultima giornata di campionato ha raggiunto un altro importante traguardo. Con il gol realizzato nella vittoria dei biancocelesti a Cagliari, infatti, l’ex Torino e Siviglia ha raggiunto quota 200 reti in Serie A.

Un traguardo eccezionale che lo fa diventare soltanto l’ottavo di sempre a toccare quota 200 e lo fa sedere affianco di grandissimi campioni del nostro calcio come Totti, Roberto Baggio, Piola, Di Natale e Nordahl. Immobile a fine gara, però, ha già fatto capire di non essere ancora sazio e di voler continuare a raggiungere record ed essere decisivo per la sua Lazio.

Se si guarda l’altro lato della medaglia, però, si capisce come questa, per il momento, sia la peggior stagione della carriera, almeno da quando veste la maglia della Lazio, di Ciro Immobile. Quello di Cagliari, infatti, è soltanto il suo sesto in gol in questa Serie A, nono stagionale, ma soprattutto soltanto il secondo su azione (gli altri quattro li aveva messi a segno su calcio di rigore).

Immobile, le difficoltà stagionali e le prospettive future

Il bomber biancoceleste, infatti, non segnava su azione in campionato addirittura dalla prima giornata a Lecce datata 20 agosto. Un digiuno davvero insolito per uno come lui, ma dovuto anche ai tanti problemi fisici e muscolari accusati durante questi mesi. Guai che non gli hanno mai permesso di avere continuità e di raggiungere una condizione fisica decente.

Anche a causa di questi problemi, inoltre, spesso ha dovuto cominciare le partite dalla panchina. Maurizio Sarri, infatti, ha specificato che per avere un Ciro Immobile ancora decisivo e performante è arrivato il momento di gestirlo e dosarlo al meglio e di evitargli troppe partite consecutivamente. Anche per questo è stato preso Castellanos, anche per questo la Lazio ha bisogno di un altro bomber.

Lazio, clamoroso scambio per far partire Immobile

Una condizione che non lo porrebbe più centrale nel progetto biancoceleste e che non sappiamo quanto possa far piacere a Immobile. Ed è per questo che non si può escludere, in estate, un suo addio al club con cui si è legato profondamente in questi anni. Le sirene dall’Arabia Saudita, infatti, continuano a suonare e i club della Saudi Pro League farebbero carte false per portarlo in Estremo Oriente.

Dopo averci provato già l’estate scorsa e aver ricevuto un secco rifiuto sia da Immobile che dal Presidente Claudio Lotito, quindi, nei prossimi mesi gli arabi torneranno alla carica per il bomber biancoceleste. Potrebbe però aprirsi uno spiraglio clamoroso che accontenterebbe tutti, forse anche i tifosi laziali. Uno scambio alla pari tra Lazio e Al-Ahli, club in cui milita Roberto Firmino. L’ex Liverpool approderebbe cosi in Italia e porterebbe il suo enorme bagaglio tecnico e di gol.