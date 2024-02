Pioli, l’erede di Giroud lo ha trovato…Chukwueze | Se lo porta dalla Coppa d’Africa: pronta la maglia n.99

I rossoneri continuano la loro ricerca della punta del futuro e un importante assist arriva dal torneo africano appena terminato.

Il Milan continua a vincere e prosegue la sua marcia indisturbato al terzo posto solitario, con una qualificazione alla prossima Champions League sempre più in cassaforte. La distanza dall’Inter sembra incolmabile, soprattutto visto l’andamento inarrestabile dei nerazzurri.

Stefano Pioli, però, non vuole rimpianti a fine stagione e intende proseguire con la marcia che sta contraddistinguendo la sua squadra dall’inizio del 2024 in cui, a parte il pareggio casalingo contro il Bologna, sono arrivate soltanto vittorie.

Giovedì il Milan esordirà in Europa League in quello che, da qui a fine stagione, potrebbe essere l’obiettivo numero uno dei rossoneri. Il Diavolo, quindi, tornerà a giocare ogni tre giorni con la speranza di farlo più a lungo possibile. Sarà necessario, però, riuscire a ruotare bene tutti gli elementi della rosa ed operare un turnover intelligente e mirato.

Ci sarà spazio sicuramente per Luka Jovic che da dicembre in poi ha avuto un rendimento altissimo dal punto di vista delle prestazioni e realizzativo. Il serbo dovrà continuare ad incidere anche per dare la possibilità ad Olivier Giroud di rifiatare e di continuare ad essere decisivo quando serve.

Milan, la Coppa d’Africa ti dà un assist per il futuro

Giroud-Jovic, quindi, fino al termine di questa stagione, poi ci sarà il calciomercato ed i rossoneri dovranno necessariamente fare un investimento pesante per assicurarsi un bomber da 20 gol stagionali che possa essere presente e futuro del Diavolo. Probabilmente resterà l’attaccante serbo ad alternarsi con la nuova punta rossonera, mentre il francese dovrebbe lasciare al termine dell’attuale contratto.

Dalla Coppa d’Africa, intanto, arriva un assist per i rossoneri, proprio per quanto riguarda la scelta della punta per le prossime stagioni. Si tratta di un ex obiettivo del Milan: Sebastien Haller. L’ivoriano è tornato ad essere decisivo dopo un anno e mezzo difficile ed ha segnato il gol che ha permesso alla sua Nazionale di trionfare nella competizione.

Haller, il Milan come nuovo inizio?

Nel luglio 2022 aveva scelto il Borussia Dortmund per essere l’erede di Haaland, ma poi una diagnosi tremenda: tumore maligno ai testicoli. Da lì in poi l’incubo della chemio e la lotta tra la vita e la morte. Haller vince la partita più importante della sua esistenza e riesce anche a tornare in campo. In Germania, però, diventa ormai una seconda scelta e gioca poco.

Talmente poco che si paventa l’idea di un prestito a gennaio. Lo cercano Fulham ed altre squadre, ma lui rifiuta e preferisce restare al Borussia almeno fino a fine stagione. Adesso questo trionfo in Coppa d’Africa e la consapevolezza che può ancora essere protagonista. A giugno festeggerà 30 anni, il suo contratto scade nel giugno 2026, ma Haller dovrebbe fare le valigie. Il Milan potrebbe essere la strada giusta per un suo nuovo inizio.