Tradimento gravissimo: peggio di Higuain alla Juventus | Inzaghi non ci crede, gliel’ha tenuto nascosto

Dopo dieci anni spunta la verità sul tradimento: Inzaghi lo ha scoperto poche ore fa. Il tecnico dell’Inter non ne sapeva nulla.

Idolo del Napoli, che lo prelevò dal Real Madrid per 40 milioni di euro complessivi nell’estate 2013, Gonzalo Higuain è stato sicuramente uno degli attaccanti più forti e prolifici che abbiano giocato nel massimo campionato italiano negli ultimi 15 anni.

Un attaccante che, sbarcato all’ombra del Vesuvio, come detto, nell’estate di undici anni fa, si fece subito apprezzare a suon di gol e ottime prestazioni dai tifosi partenopei i quali, in tre stagioni, lo videro gonfiare la rete in ben 91 occasioni.

Novantuno gol che, nell’estate 2016, convinsero quindi la Juventus dell’allora presidente Andrea Agnelli a sborsare ben 90 milioni di euro per strapparlo al Napoli di Aurelio De Laurentiis che, seppur mal volentieri, decise di privarsi di quello che poche settimane prima, con 36 gol in 35 partite, era diventato il miglior marcatore in una singola stagione di Serie A a girone unico.

Un record, quello delle 36 marcature in un singolo campionato di massima serie, che l’argentino tuttora conserva in compagnia di Ciro Immobile, autore di 36 gol in 37 presenze nella stagione 2019-2020, e Gino Rossetti, autore di 36 gol in 30 presenze nell’annata 1928-1929 (ultima con la formula dei gironi plurimi).

Nel 2014 fu vicinissimo alla Juventus, ma Stankovic fece saltare tutto

Dieci anni fa, quando la Juventus era appena agli inizi del suo ciclo vincente in campo nazionale, ci fu una trattativa tra bianconeri e Inter che, stando a quanto venuto a galla in queste ore, sarebbe potuta andare in porto in maniera abbastanza clamorosa.

Una trattiva, riguardante il passaggio alla Vecchia Signora di un difensore all’epoca militante tra le file del Biscione, che non si concretizzò a causa dell’intervento di Dejan Stankovic il quale, stando a quanto rivelato nelle scorse ore dallo stesso giocatore in questione, lo convinse con poche ma significative parole a restare in nerazzurro.

Ranocchia e il “tradimento” all’Inter mai concretizzato

Ritiratosi ufficialmente il 22 settembre 2022, Andrea Ranocchia ha ricordato, nelle scorse ore al podcast Frog Talks, di quando nel 2014 fu vicinissimo a lasciare l’Inter per legarsi alla Juventus. Una trattativa, quella riguardante il suo passaggio al club bianconero, che, come detto, non andò in porto a causa, o grazie, ad alcune parole che Dejan Stankovic rivolse all’allora difensore interista.

Parole che, come confermato dallo stesso classe ’88 durante il podcast, gli fecero scattare qualcosa: “… Stankovic mi disse: ‘Puoi scegliere quel che vuoi fare perché la carriera è la tua, ma se vinci all’Inter rimane per sempre, se vinci alla Juve è la Juve che vince’. Mi ha fatto scattare qualcosa…“