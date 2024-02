Sprecati 10 milioni, non fai più parte del progetto | Doccia fredda Arnautovic: lo ha saputo dai giornali

Importanti novità sul futuro dell’Inter e del suo attaccante di riserva. L’austriaco riceve una brutta notizia.

L’Inter non si ferma più. Dopo aver vinto la Supercoppa Italiana, battendo Lazio e Napoli, infatti, i nerazzurri si sono rituffati nel campionato italiano e lo hanno fatto con una ferocia davvero impressionante. Prima la vittoria di Firenze, in cui è bastato un gol di Lautaro Martinez nel primo tempo, poi il successo convincente nel derby d’Italia contro la Juventus.

Sabato pomeriggio, infine, è arrivata la vittoria in rimonta contro la Roma all’Olimpico. Un match complicato che è stato reso ancor più difficile dall’ottima squadra di De Rossi aggressiva e determinata che ha disputato un gran primo tempo. L’Inter, però, ha reagito da grande squadra e nel secondo tempo ha ribaltato completamente il match, mettendo a segno tre reti.

Una prova di forza impressionante che ha visto soprattutto un grandissimo Marcus Thuram. L’attaccante francese è stato il migliore in campo ed è balzato agli onori della cronaca. Alla festa interista del secondo tempo ha partecipato anche Marko Arnautovic che è entrato con l’atteggiamento giusto ed ha fornito un assist al bacio a Bastoni per il gol del 4-2 che ha chiuso definitivamente il match.

L’austriaco non è riuscito ad andare a rete, ma comunque ha dato segnali importanti per il prosieguo della stagione. Simone Inzaghi avrà davvero bisogno di tutti da qui a fine maggio e si augura soprattutto di ritrovare il suo bomber di scorta che fin qui ha realizzato soltanto due reti a stagione, una in Serie A ed una in Champions League.

Arnautovic non convince, l’Inter chiude per un altro bomber

Davvero poca roba, quindi, il contributo di Arnautovic fin qui alla causa interista. Sia lui, sia Alexis Sanchez, forse insieme all’infortunato Juan Cuadrado, sono le uniche note un po’ stonate della stagione straordinaria dell’Inter fino a questo momento.

Simone Inzaghi, però, sa che non può fare affidamento soltanto sui soli Thuram e Lautaro Martinez, finora davvero bravissimi a reggere praticamente da soli il peso dell’attacco nerazzurro. Anche per questi motivi, Piero Ausilio e Beppe Marotta si sono già cautelati sul mercato e, dopo aver chiuso per Zielinski, replicano con un altro grande colpo a parametro zero.

Taremi all’Inter, fissate le visite mediche

Manca davvero poco, infatti, per l’ufficialità dell’acquisto di Mehdi Taremi. L’attaccante iraniano, che a giugno andrà in scadenza con il Porto, firmerà un contratto che lo legherà all’Inter fino al 2027. Tre milioni di euro netti a stagione sarà la cifra del suo ingaggio, con i dirigenti interisti che hanno già inviato una comunicazione scritta ai portoghesi per comunicargli l’affare.

L’Inter ha prenotato le visite mediche di rito che il calciatore iraniano, appena di ritorno dalla Coppa d’Asia, svolgerà nella mattinata di martedì all’Humanitas di Rozzano. Marotta e Ausilio, quindi, mettono a segno un altro grande colpo a parametro zero e vestono di nerazzurro il bomber Taremi che ad agosto scorso era stato ad un passo dal Milan.